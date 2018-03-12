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  • За два месяца в городскую казну Таллинна поступило более 104 млн евро

За два месяца в городскую казну Таллинна поступило более 104 млн евро

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: VWPics/VWPics/Sipa USA/Scanpix

За  два месяца 2018 года  в городскую казну Таллинна поступили 104,7 миллиона евро, что составляет 16,1% суммы, намеченной на год без учета финансового инвестирования.

Налоговые поступления составили 69,7 миллиона евро (15,9% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо - 67,3 миллиона евро (23,5%)  и от местных налогов - 2,3 миллиона евро (19,7%).

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в казну 14,1 миллиона евро, или 18,5% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 419,6 тысячи евро (16%), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 20,2 миллиона евро (16,3% запланированной для денежного оборота суммы). Инвестиционная деятельность принесла 250,1 тысячи евро (2,5% от запланированного).

За два месяца город выплатил 109,5 миллиона евро, что равно 16% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 100,1 миллиона евро (17,9%), на  инвестиции выплачены 9,3  миллионов евро, или 9% плановой годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 103,3 тысячи евро.

Остаток свободных средств в городской кассе на конец декабря был равен 53,1 миллиона евро.

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