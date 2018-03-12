Десять странных изобретений, которые облегчат вашу жизнь

1. Пластиковая коробка с замком

ФОТО: The Kitchen Safe

Эта простая пластиковая коробка с замком привлекла большое внимание СМИ. Если вы хотите сбросить вес, освободиться от телефонной зависимости или же защитить свою еду от прожорливого спутника жизни, это изобретение может вам пригодиться. На коробке установлен замок с таймером, с помощью которого можно закрыть содержимое коробки на установленный вами срок.

2. Мыльница для телефона

ФОТО: Phonesoap

В течение дня на смартфоне может скопиться грязь. Это небольшое устройство с помощью ультрафиолетовых лучей всего за десять минут очистит телефон от всех нежелательных бактерий.

3. Нож с подогревом для масла

ФОТО: blessthisstuff.com

Кто из нас не нервничал из-за твердого, как камень, масла? Чтобы в следующий раз намазать его на хлеб без труда, можно приобрести нож с подогревом.

4. Утюг из кофейной чашки

ФОТО: Art Lebedev

Жар от налитого в чашку кофе поможет разгладить пару складок на блузке перед тем, как пойти на работу.

5. Вакуумная бутылка SANS

ФОТО: Sans bottle

В бутылке с вакуумной помпой смузи и соки намного дольше остаются свежими. Такая бутылочка практична и для путешествий, потому что соки в ней могут оставаться свежими на протяжении нескольких дней.

6. Будильник на колесиках

ФОТО: Amazon

Убегающий будильник не позволит долго нежиться в кровати даже самым большим любителям поспать.

7. Презерватив для… вина

ФОТО: Amazon / Tootjad

С помощью этого приспособления можно закрыть недопитую бутылку. Так вино сохранится намного дольше.

8. Гибрид детской коляски и самоката

ФОТО: pixstudio

Коляска-самокат поможет матерям и отцам сэкономить драгоценное время.

9. Кухонная доска, собирающая крошки

ФОТО: curro claret

Для того, чтобы ничего не пропало, был изобретен небольшой столик для резки. В нем проделаны отверстия, через которые втягиваются, например, хлебные крошки. Позже их можно скормить птицам.

10. Зонтик с окошком

ФОТО: to go studio