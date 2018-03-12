Пир во время чумы: дотации для своих выросли как на дрожжах

«Многие старые члены третьей зоны не критикуют Лахта, поскольку он многим промыл мозги: парни, все это вы получили благодаря мне! И если теперь оглянуться назад, ясно, что так оно и было», - сказал один из свиноводов.

Но у изменений была и скрытая сторона. Поскольку желающих получить дотацию оказалось слишком много, PRIA пропорционально сократил дотации для всех зон. Проще говоря: все получат меньше, чем было обещано в самом начале. Было забыто и оговоренное соотношение 80:20 – свиноводы получили более 21,2 процента дотационных денег.

Один из так называемых новичков третьей зоны, которого из-за маневров Лахта поставили в неприятное положение, - это ляэне-вирумааский свиновод Эрмо Сепп. По сравнению с предложение Круузе он потерял около 14 000 евро.

Сепп признает, что это кажется несправедливым: «Человек, который уже год находился в третьей зоне, успел как-то адаптироваться к ситуации. У тех, кто туда только попал, в плане реорганизации было более сложное финансовое положение».

Хотелось бы больше

Урмас Лахт говорит, что не видит в своей деятельности никакого сговора. По его словам, всей третьей зоне нужно было выплатить одинаковую дотацию: «Я высказал эту позицию тогда и по-прежнему остаюсь при том же мнении, что это было бы несправедливо, если бы второй год подряд остающиеся в третьей зоне предприятия получили меньшую дотацию. Мы провели опрос, и большинство свиноводов думали точно так же».

По словам Лахта, при переговорах с министром-однопартийцем он не создавал более лучших условий для своей фирмы: «Это не может быть лучшим условием, если весь сектор находится в упадке!».

Теэт Соорм помнит те события туманно: «Если ты так говоришь, то чисто теоретически мы могли за это, конечно, бороться». Правда, он категорически отрицает, что знал о грядущем крахе правительства.

Ничего заслуживающего осуждения он в сделанном не видит: «Если предприятие получило чуть больше денег, то оно же должно быть счастливо – Теэт Соорм хорошо поработал ради него».

Изменивший ставки дотации бывший министр Мартин Репинский утверждает, что никаких игрищ не было, поскольку руководство министерства просто не допустило бы такого. «Я считаю, что идея (изменить ставки – ред.) была правильной. Но я после вообще не отслеживал, кто и сколько получил», - сказал он.

В отправленном Postimees письме, Тармо Тамм ответил, что хотя предприятия на самом деле могли уже годом ранее получить дотацию, и в 2016 году для них по-прежнему действовали ограничения по продаже, поэтому их также нужно было поддержать.

Тамм не согласился с высказыванием, будто Лахт получил от него дополнительные деньги через лоббирование: «Нельзя утверждать, что один человек единолично подписывает постановление».