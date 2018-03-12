Пир во время чумы: дотации для своих выросли как на дрожжах

Мартину Репинскому и Тармо Таммелю хватило лишь нескольких недель на посту министра сельской жизни, чтобы создать прибыльное для «своих» предпринимателей постановление о распределении дотации, связанной с чумой свиней. Благодаря этому сотни тысяч евро в свой карман положили как скрытно вымостивший дорогу для этого решения центрист-свиновод Урмас Лахт, так и связанные с его союзником Теэтом Соормом предприятия, пишет Postimees.
19 октября 2016 года. В расположенном в столичном районе Кадриорг здании Сельскохояйственно-торговой палаты собирается своеобразный круглый стол: один лагерь представлен заводчиками молочных коров, второй – свиноводами. В центре стола кучкой возвышаются миллионы евро – в переносном смысле, конечно же.
А именно, селяне прибыли в Таллинн по заданию тогдашнего министра сельской жизни Урмаса Круузе (Партия реформ), чтобы решить, как распределить 8,08 миллиона евро дотации Европейской комиссии, которую выделили Эстонии в последний момент, и к которой государство добавило еще столько же.
Хуторяне знают, что каждому из них деньги нужны, как вода пересохшему полю. Молочников – которых большинство – уже длительное время душат низкие закупочные цены и обвал российского рынка. Находящиеся в роли младшего брата свиноводы находятся под ограничениями, введенными из-за чумы свиней.
Отправленный Круузе совместный меморандум – это результат договоренности подписавшихся: 80 процентов средств могли бы пойти заводчикам коров, а 20 процентов – свиноводам. Свои подписи под документом в числе прочих ставят и два человека: свиноводы Урмас Лахт и Теэт Соорм.
62-летний Лахт является местным политиком от Центристской партии, который в течение нескольких лет фигурировал в элите представительских организаций свиноводов. Лахт и министр сельской жизни Круузе общего языка не нашли: по словам очевидцев, было обычным делом, что Лахт во время общественных обсуждений по вопросам свиноводства называл министра в прямом смысле слова глупцом.
За несколько месяцев до этого, в апреле 2016 года, Лахт вновь занялся политикой: он вместе с Теэтом Соормом и Олле Хормом вступил в Союз свиноводов Эстонии и сам стал его руководителем. Была идея получить сильное плечо при переговорах с политиками, и Соорм для этого был идеальным партнером. Тогда он руководил как предприятием HKScan (Раквереский мясокомбинат), так и AS Rakvere Farmid, а спутницей его жизни являлась (и является сейчас) одна из ключевых фигур Центристской партии Кадри Симсон.
Когда под меморандумом ставят подписи, над столом повисают печальные ноты: «Успеет ли министр вовремя отправить в Брюссель решение о распределении денег?» Основные идеи нужно предоставить к 30 ноября 2016 года. «Мы успеем», - слышится из обсуждения между Лахте и Соормом.
До развала правительства под руководством Партии реформ в тот момент оставалось две недели. Остальные, находившиеся в комнате, наверное, понимали, что соотношение 80:20, о котором договорились, будет продавливаться с помощью серьезного лоббирования.
Начинается свиноторговля
Лахт и Круузе придерживаются различных точек зрения на то, как распределить между свиноводами 20 процентов дотационных средств. Лахт от лица союза свиноводов предлагает, чтобы всем, кто из-за чумы свиней находится в третьей, то есть самой высокой, зоне ограничений, выплачивать на свиноматок в два раза больше, чем другим. Ну и что, что больше всего от этого выиграли бы фермы самого Лахта и Соорма, которые два года подряд оставались в третьей зоне?
Министр сельской жизни Круузе против. Он знает, что эти деятели один раз дотацию уже получили. Например, в 2015 году Лахту выплатили более 215 000 евро, а руководимому Соормом Rakvere Farmid – почти 700 000 евро. Если сделать это снова, они обогатятся, в отличие от тех, кто попал в эту ситуацию только теперь.
Круузе принимает решение, что для обеспечения равного обращения по 27,24 евро на свинью получат только те свиноводы, чьи фермы оказались в третьей зоне в 2016 году. Остальные – в том числе, Лахт и Соорм – получат по 13,62 евро за свиноматку и по восемь евро за обычную свинью. Договоренность была достигнута 24 октября в Совете по развитию сельского хозяйства и сельской жизни, и решение вступило в силу в тот день, когда Круузе в середине ноября 2016 года паковал в своем кабинете вещи.
«И тут начали происходить удивительные вещи», - говорит один из источников, входивший в почти десяток человек внутреннего круга, с которым Postimees говорил на эту тему. Большинство из них не хочет говорить под своими именами, поскольку им придется и дальше работать с Лахтом на одном рынке. «Как только пришел Репинский (на пост министра сельской жизни), Лахт захотел получить для свиноводов 22 процента и аннулировать условие 80:20), - утверждает он.
То же самое говорит и другой свиновод, по словам которого сразу после смены правительства Лахт тут же стал своим парнем в министерстве. «Когда нужно было изменить цифры, он пошел в министерство, как к себе домой. Никто другой не мог этого сделать. Постановление было принято по сути за день - и все».
Новые люди, новые правила
Что же тогда на самом деле произошло? Из документов становится ясно, что дотация для свиноводов, находившихся в третьей зоне второй год подряд, за три недели работы Репинского министром выросла наполовину. Вместо восьми или 13,62 евро, они получили право на 22,52 евро. Но теперь не только на свиноматок, а вообще на каждую свинью. По словам источников Postimees, Лахт просил у министра-однопартийца даже больше, но Репинский понял, что пожелание выходит за рамки приличий.
Деньги для этого пришли из нового коалиционного договора, которым свиноводам добавили еще около 400 000 евро. Львиная доля средств ушла на ту зону, в которой работают Лахт и Соорм.
Вступление постановления в силу Репинский передал своему последователю на посту министра сельской жизни Тармо Тамму, который подписал его 16 января 2017 года. Как бы смешно это ни звучало, но через три дня новый министр принял Лахта на работу в министерство в должности советника.
Из подсчетов источников издания и по данным Департамента сельхоз регистров и информации(PRIA), выясняется, что лоббирование Лахта принесло свои плоды. Предприятие самого Лахта Makrilo, вместо предложенных Круузе 79 000 евро, получило 181 000 евро. Rakvere Farmid под руководством Соорма выиграло еще больше: вместо 120 000 – 290 000 евро. Благодаря увеличившемуся коэффициенту, пользу получили и еще 20 свиноводов.
«Многие старые члены третьей зоны не критикуют Лахта, поскольку он многим промыл мозги: парни, все это вы получили благодаря мне! И если теперь оглянуться назад, ясно, что так оно и было», - сказал один из свиноводов.
Но у изменений была и скрытая сторона. Поскольку желающих получить дотацию оказалось слишком много, PRIA пропорционально сократил дотации для всех зон. Проще говоря: все получат меньше, чем было обещано в самом начале. Было забыто и оговоренное соотношение 80:20 – свиноводы получили более 21,2 процента дотационных денег.
Один из так называемых новичков третьей зоны, которого из-за маневров Лахта поставили в неприятное положение, - это ляэне-вирумааский свиновод Эрмо Сепп. По сравнению с предложение Круузе он потерял около 14 000 евро.
Сепп признает, что это кажется несправедливым: «Человек, который уже год находился в третьей зоне, успел как-то адаптироваться к ситуации. У тех, кто туда только попал, в плане реорганизации было более сложное финансовое положение».
Хотелось бы больше
Урмас Лахт говорит, что не видит в своей деятельности никакого сговора. По его словам, всей третьей зоне нужно было выплатить одинаковую дотацию: «Я высказал эту позицию тогда и по-прежнему остаюсь при том же мнении, что это было бы несправедливо, если бы второй год подряд остающиеся в третьей зоне предприятия получили меньшую дотацию. Мы провели опрос, и большинство свиноводов думали точно так же».
По словам Лахта, при переговорах с министром-однопартийцем он не создавал более лучших условий для своей фирмы: «Это не может быть лучшим условием, если весь сектор находится в упадке!».
Теэт Соорм помнит те события туманно: «Если ты так говоришь, то чисто теоретически мы могли за это, конечно, бороться». Правда, он категорически отрицает, что знал о грядущем крахе правительства.
Ничего заслуживающего осуждения он в сделанном не видит: «Если предприятие получило чуть больше денег, то оно же должно быть счастливо – Теэт Соорм хорошо поработал ради него».
Изменивший ставки дотации бывший министр Мартин Репинский утверждает, что никаких игрищ не было, поскольку руководство министерства просто не допустило бы такого. «Я считаю, что идея (изменить ставки – ред.) была правильной. Но я после вообще не отслеживал, кто и сколько получил», - сказал он.
В отправленном Postimees письме, Тармо Тамм ответил, что хотя предприятия на самом деле могли уже годом ранее получить дотацию, и в 2016 году для них по-прежнему действовали ограничения по продаже, поэтому их также нужно было поддержать.
Тамм не согласился с высказыванием, будто Лахт получил от него дополнительные деньги через лоббирование: «Нельзя утверждать, что один человек единолично подписывает постановление».
Были ли, по оценке бывшего министра Круузе, у Лахта и Соорма свои интересы? «На 200 процентов! Я даже не сомневаюсь. Я знаю, как они лоббировали», - поделился воспоминаниями Круузе.
Консультировавшие Postimees чиновники Министерства сельской жизни объяснили, что они рассчитывают экономическое положение свиновода и его потребность в дотации на основании бухгалтерской базы данных по сельском хозяйству FADN. И хотя министерство не видит, по каким ценам фермер продает мясо своих животных, они видят средние закупочные цены. Их в свою очередь сравнивают со средними затратами на производство свинины.
По словам чиновников, при составлении постановления им открылось крайне тяжелое положение в свиноводстве. Лахту, Соорму и другим компенсировали по 22,52 евро за одну свинью, но, согласно подсчетам, это могло покрыть лишь 40-45 процентов от общих затрат. Другими словами: остальной ущерб остался на производителе и никто за счет дотации не обогатился.
Если посмотреть на годовые экономические отчеты получивших дотацию свиноводов, то ущербов там нет. Фирма Урмаса Лахе OÜ Makrilo закончила 2016 год с прибылью в 109 000 евро, из которых собственник забрал в виде дивидендов 25 000 евро. Тогда еще руководимое Теэтом Соормом предприятие Rakvere Farmid завершило тот же год с прибылью в 1,27 миллиона евро. Свиноферма Saimre, долю в которой имеет отец Соорма Айн Соорм, получила прибыль в размере 129 104 евро.
Больше всего выиграли от изменения постановления
Согласно планировавшемуся министром сельской жизни Урмасом Круузе постановлению (III зона – 27,24 евро за свинью, остальным – 13,62 евро за свиноматку и восемь евро за свинью):
- Связанное с Урмасом Лахтом предприятие Markilo OÜ получило бы 79 372 евро.
- Связанное с Теэтом Соормом предприятие Rakvere Farmid AS за второй год нахождения в третьей зоне получило бы 122 072 евро.
- Связанное с Айном Соормом Saimre Seakasvatuse OÜ, второй год находившееся в третьей зоне, получило бы 38 152 евро.
Согласно постановлению следующих министров сельской жизни Мартина Репинского и Тармо Таммине (III зона – 23,04 евро за свинью, II (то есть второй год находящиеся в третьей зоне фирмы) – 19,05 евро за свинью, остальные – 11,52 евро за свиноматку, 6,76 евро за свинью:
- Markilo OÜ получило 181 965 евро.
- Rakvere Farmid AS второй год подряд находившийся в третьей зоне получило 290 683 евро.
- Saimre Seakasvatuse OÜ второй год подряд находившееся во второй зоне получило 90 849 евро.
Ход событий
- 19 октября 2016 года. На проходившей в Сельхозторговой палате встрече фермеры сообща договорились, что из дотационной суммы 80 процентов получат заводчики молочных коров и 20 процентов – свиноводы.
- 24 октября 2016 года. В Совете по развитию сельского хозяйства и сельской жизни договорились, что производители свинины, попавшие в третью зону ограничений из-за чумы свиней, получат деньги по той же ставке, что и годом ранее. Находящиеся вне зоны или уже получавшие аналогичную дотацию свиноводы получат дотацию на основании меньшей ставки.
- 5 ноября 2016 года. Центристская партия выбрала своим новым председателей Юри Ратаса, в связи с чем партия стала рукопожатной для других партий.
- 9 ноября 2016 года. В Рийгикогу выносится вотум недоверия премьер-министру Таави Рыйвасу (Партия реформ). В тот же день Центристская партия, Социал-демократическая партия и Союз Исамаа и Res Publica начали переговоры о создании нового правящего союза.
- 19 ноября 2016 года. Совет Центристской партии утвердил Мартина Репинского кандидатом на пост министра сельской жизни. В числе первых поздравляющих был центрист-свиновод Урмас Лахт.
- 23 ноября 2016 года. Репинский вступил в должность министра. В течение нескольких дней он полностью изменил схему дотации. В последний день ноября черновик схемы отправили в Европейскую комиссию.
- 12 декабря 2016 года. Приемником Репинского, который пробыл министром всего 18 дней, стал его однопартиец Тармо Тамм. За день до рождественского сочельника он отправил на согласование постановление о дотации, начало составлению которого положил Репинский.
- 19 декабря 2016 года. Тамм решил вместо одного советника создать консультационный совет, состоящих из селян, председателем которого с зарплатой стал Урмас Лахт.
- Март-июнь 2017 года. PRIA выплатил свиноводам в виде дотации 3,42 миллиона евро. Больше всего денег получили, в том числе, фирмы, связанные с Урмасом Лахтом и Теэтом Соорма. От изменений потеряли те, для кого дотация, прежде всего, и была задумана, то есть те, кто первый год находились в третьей зоне.
Источник: Postimees