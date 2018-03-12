Android против iOS: чьи фанаты более преданные?

«Лояльность для Android и iOS увеличилась в 2015 году, и к концу 2016-го она выровнялась для обеих операционных систем. Сейчас уровень преданности как никогда высок — 85-90%. На данный момент можно считать, что есть только две мобильные операционные системы: пользователи выбирают одну из них, изучают ее, вкладывают средства в приложения и хранилище, и придерживаются одной платформы. Теперь Apple и Google должны выяснить, как продавать продукты и услуги этим преданным клиентам», — рассказал Майк Левин, партнер и соучредитель CIRP.