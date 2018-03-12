Android против iOS: чьи фанаты более преданные?

Организация Consumer Intelligence Research Partners провела масштабное исследование с целью выяснить, как пользователи iOS и Android относятся к своей операционной системе. Таким образом специалисты хотели выявить степень удовлетворенности и преданности владельцев iOS- и Android-устройств.
Преданность к операционной системе измерялась процентной долей клиентов, оставшихся на той же ОС при активации нового смартфона в течение 12 месяцев, заканчивающихся в декабре 2017 года, пишет 4pda.ru. Результаты исследования основаны на ежеквартальных опросах. Под конец прошлого года у Android было 91% преданных пользователей, а у iOS —86%.
«Лояльность для Android и iOS увеличилась в 2015 году, и к концу 2016-го она выровнялась для обеих операционных систем. Сейчас уровень преданности как никогда высок — 85-90%. На данный момент можно считать, что есть только две мобильные операционные системы: пользователи выбирают одну из них, изучают ее, вкладывают средства в приложения и хранилище, и придерживаются одной платформы. Теперь Apple и Google должны выяснить, как продавать продукты и услуги этим преданным клиентам», — рассказал Майк Левин, партнер и соучредитель CIRP.
Интересно, что в начале 2014 году преданность пользователей iOS существенно снизилась, а вот у Android с тех пор наблюдается в основном только положительная тенденция. В 2016 году показатели обеих ОС немного уменьшились, но в течение всего прошлого года только росли.
«Мы знаем, что Android имеет бо́льшую базу пользователей, чем iOS. Из-за этого абсолютное число пользователей, которые переходят на iOS с Android, столь же велико или даже больше числа тех, что переходит на Android с iOS. Таким образом, наблюдается тенденция, что iOS чаще выбирают прежние фанаты Android», — говорится в отчете.