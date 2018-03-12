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«Несущий пургу» Песков ответил на критику Путина

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Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Работа с президентом России Владимиром Путиным всегда сопровождается критикой, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 12 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, требовательный начальник. Критика бывает более напряженной или менее напряженной», - сказал Песков, комментируя замечание российского лидера о его работе.

Представитель Кремля также выразил сомнения в том, что «существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством». «Это, наверное, тот пресс-секретарь, кто ничего не делает», — предположил Песков.

На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».

Ранее Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что не отслеживает лично каждое высказывание сотрудников своей администрации и правительства страны. Он подчеркнул, что только в штате администрации числится две тысячи человек. «Неужели вы думаете, что я каждого контролирую? Вон [Дмитрий] Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую пургу, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» - заметил президент.

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