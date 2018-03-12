«Несущий пургу» Песков ответил на критику Путина

«Мы неоднократно рассказывали, что президент очень требовательный человек, требовательный начальник. Критика бывает более напряженной или менее напряженной», - сказал Песков, комментируя замечание российского лидера о его работе.

Представитель Кремля также выразил сомнения в том, что «существует пресс-секретарь, который не критикуется руководством». «Это, наверное, тот пресс-секретарь, кто ничего не делает», — предположил Песков.

На вопрос журналистов о том, делает ли он заявления «от себя» или всегда излагает позицию Кремля, Песков ответил: «Я никогда частное мнение свое не излагаю».