Видео: автомобилистов, созванных на таинственный флешмоб, хватило на половину портрета Путина

Участников этого мероприятия, прошедшего 11 марта у спортивной арены "Ерофей", созывали через социальные сети. В результате прибывших к арене автомобилей хватило только на то, чтобы выстроить контуры половины лица, напоминающего российского лидера, передает Newsru.

При этом автолюбители до последнего не знали, какую картину они создают, отмечается в публикации. Увидеть то, что получилось, участники флешмоба смогли только после того, как в небо поднялся квадрокоптер с видеокамерой, передает агентство. Видеозапись этого события появилась в социальных сетях и на YouTube.

Изначально планировалось сделать полный портрет Путина, но приехали всего чуть более 250 автомобилей вместо ожидавшихся 600, поэтому организаторам пришлось оперативно придумывать выход из положения, и в итоге они решили спрятать половину лица за стеной, пишет DVHAB.ru. Размер творения составил примерно 210 х 70 метров, уточняет портал.

Между тем некоторым комментаторам это изображение напомнило карикатуру советского разведчика Штирлица на одного из лидеров Третьего рейха Мартина Бормана в легендарной киноленте "Семнадцать мгновений весны".

В паблике "Типичный Хабаровск" в соцсети "Вконтакте" сообщается, что это был флешмоб в поддержку Путина. Однако устроители мероприятия, организованного за неделю до выборов президента РФ, отрицают связь между этими событиями.

"К выборам, политике это никакого отношения не имеет, - заявил журналистам организатор флешмоба Вячеслав Шемпелев. - Нам нужна была сложная картинка. Самая сложная - это портрет человека. Выбирали, в итоге решили, что нужно выстроить портрет действующего президента. Он сейчас самый главный человек в стране, по крайней мере, эти последние недели, кто будет потом - неизвестно".

"Самая большая была сложность – это прорисовать контуры изначальной картинки, - рассказал участник акции Евгений Лодочников. – Рисовали все по бумажке, по рулетке, по веревочке. Все по-простому, по старинке".