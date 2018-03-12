Видео: автомобилистов, созванных на таинственный флешмоб, хватило на половину портрета Путина

Хабаровским автомобилистам не удалось побить собственный рекорд по созданию гигантских изображений из машин, сообщает ИА "Хабаровский край сегодня". Очередной автофлешмоб, участники которого должны были составить из автомобилей портрет действующего президента РФ Владимира Путина, удался лишь наполовину.
Участников этого мероприятия, прошедшего 11 марта у спортивной арены "Ерофей", созывали через социальные сети. В результате прибывших к арене автомобилей хватило только на то, чтобы выстроить контуры половины лица, напоминающего российского лидера, передает Newsru.
При этом автолюбители до последнего не знали, какую картину они создают, отмечается в публикации. Увидеть то, что получилось, участники флешмоба смогли только после того, как в небо поднялся квадрокоптер с видеокамерой, передает агентство. Видеозапись этого события появилась в социальных сетях и на YouTube.
Изначально планировалось сделать полный портрет Путина, но приехали всего чуть более 250 автомобилей вместо ожидавшихся 600, поэтому организаторам пришлось оперативно придумывать выход из положения, и в итоге они решили спрятать половину лица за стеной, пишет DVHAB.ru. Размер творения составил примерно 210 х 70 метров, уточняет портал.
Между тем некоторым комментаторам это изображение напомнило карикатуру советского разведчика Штирлица на одного из лидеров Третьего рейха Мартина Бормана в легендарной киноленте "Семнадцать мгновений весны".
В паблике "Типичный Хабаровск" в соцсети "Вконтакте" сообщается, что это был флешмоб в поддержку Путина. Однако устроители мероприятия, организованного за неделю до выборов президента РФ, отрицают связь между этими событиями.
"К выборам, политике это никакого отношения не имеет, - заявил журналистам организатор флешмоба Вячеслав Шемпелев. - Нам нужна была сложная картинка. Самая сложная - это портрет человека. Выбирали, в итоге решили, что нужно выстроить портрет действующего президента. Он сейчас самый главный человек в стране, по крайней мере, эти последние недели, кто будет потом - неизвестно".
"Самая большая была сложность – это прорисовать контуры изначальной картинки, - рассказал участник акции Евгений Лодочников. – Рисовали все по бумажке, по рулетке, по веревочке. Все по-простому, по старинке".
Хотя до рекорда не удалось дотянуть даже близко, организаторы флешмоба остались довольны результатом, отмечает ИА "Хабаровский край сегодня". Рекордный автофлешмоб в Хабаровске состоялся 4 июня 2017 года: тогда на площади перед ареной "Ерофей" из 721 машины сформировали герб России и аббревиатуру РФ.