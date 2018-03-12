Урмас Лахт: "И в итоге подписанное постановление было несправедливым"

"Это абсурдно (что при финансировании третьей зоны ввели разницу между так называемыми старыми и новыми фермами – ред.). Этот вопрос оказался проваленным, - говорит свиновод Урмас Лахт. - Мы провели опрос среди фермеров, и большинство свиноводов высказалось, что финансирование третьей зоны должно было быть единым.

- В каком смысле провальное?

- Третья зона должна была получить одинаковую дотацию, нет разницы, находишься ты там первый или второй год.

- То, что второй год подряд находившиеся в третьей зоне фермы получили бы меньше, вы считаете, несправедливым?

- Абсолютно. Я высказал эту позицию тогда и по-прежнему придерживаюсь того мнения, что это не справедливо. Того, чтобы второй год подряд находящиеся фермы получили меньше, требовали в министерстве.

- Но, то постановление, которое подготовлено реформистским правительством и было предложено для ознакомления свиноводом, было же еще хуже? Те, кто первый год находятся в третьей зоне получили бы больше, а остальные – меньше.

- Я не помню точно, как там было. Это были его мысли, но не постановление. Но уже тогда мы говорили, что ко всем фермам, в разные годы попавшим в третью зону, нужно относиться одинаково.

- Я понял, что ход мысли Урмаса Круузе был таким, что несправедливо давать дотацию два года подряд одним и тем же предприятиям.

- Я не знаю, каким был ход его мыслей, насколько он вообще понимал в сельском хозяйстве.

- Вы два года подряд – 2015-2016 – находились в третьей зоне?

- Да, попадание в третью зону было катастрофой для фермера.

- В то время, когда менялось правительство и пришел новый министр, свиноводы, чтобы получить для себя лучшие условия, были в министерстве частыми гостями?

- Речь не идет о лучших условиях. Я не понимаю, почему вы все время задаете такие враждебные вопросы. Это не могут быть лучшие условия, когда весь сектор находится в состоянии обвала. По сути за несколько лет уровень самообеспечения в Эстонии упал ниже необходимого, а поголовье сократилось с 350 000 свиней, до 260 000. Вы это называете лучшими условиями?

- Ну, то, подготовленное Круузе постановление…

- Круузе заказал вам заказную статью?

- Нет, я просто хочу выяснить, чем отличаются два подготовленных постановления.

- Я не знаю, какое постановление он подготовил. Я не руковожу министерством, и у меня нет информации о том, что там готовят.

- В Eesti Päevaleht вы раньше сказали, что говорили с Урмасом Круузе, чтобы он не подписывал постановление на таких условиях.

- Да, это верно. Это было сделано для того, чтобы в третьей зоне не возникло два разных финансирования. То же самое, что в итоге и подписали. Об этом мы говорили с Круузе, чтобы не было неравного обращения – два или один год пробыл в третьей зоне.

- Вы говорите о том постановлении, которое вышло в конце?

- Так получилось, да. Все же были введены две разные оплаты для тех, кто находился в третьей зоне первый и для тех, кто находился там уже второй год. И я по-прежнему считаю, что это несправедливо. Вне зависимости от министра, занимающего эту должность.

- Вы говорили с Репинским и с Таммом на эту тему?

- Я говорил со всеми министрами. Я 25 лет стою за сохранение сельской жизни и производителей свинины.

- Это интересно, да. У нас другая информация: что условия дотации, которые подготовили до Мартина Репинского…