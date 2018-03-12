Йоахим Лев: «Наше участие в Чемпионате мира в России не означает, что мы солидарны с режимом или правителем»

«Наше участие в чемпионате мира не означает, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мы не позволим себе быть инструментом – вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда стоим за свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность.

Конечно, мне каждый день очень тяжело видеть все эти фотографии из Сирии, особенно когда это касается детей. Именно поэтому я хочу, чтобы политики находили мирные решения с помощью дипломатии.