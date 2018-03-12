понедельник, 12 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Йоахим Лев: «Наше участие в Чемпионате мира в России не означает, что мы солидарны с режимом или правителем»

Йоахим Лев: «Наше участие в Чемпионате мира в России не означает, что мы солидарны с режимом или правителем»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Martin Schutt/AP

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил Bild, что не будет бойкотировать ЧМ-2018.

«Наше участие в чемпионате мира не означает, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мы не позволим себе быть инструментом – вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда стоим за свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность.

Конечно, мне каждый день очень тяжело видеть все эти фотографии из Сирии, особенно когда это касается детей. Именно поэтому я хочу, чтобы политики находили мирные решения с помощью дипломатии.

Но я знаю, чего хотят миллионы немцев: чтобы мы хорошо выступили на Кубке мира и, в первую очередь, стали чемпионами. Это наша мечта», – сказал Лев.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ