Йоахим Лев: «Наше участие в Чемпионате мира в России не означает, что мы солидарны с режимом или правителем»
12 марта 2018 г., 15:30
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил Bild, что не будет бойкотировать ЧМ-2018.
«Наше участие в чемпионате мира не означает, что мы солидарны с системой, режимом или правителем. Мы не позволим себе быть инструментом – вне зависимости от того, где мы играем, мы всегда стоим за свои ценности: разнообразие, открытость, толерантность.
Конечно, мне каждый день очень тяжело видеть все эти фотографии из Сирии, особенно когда это касается детей. Именно поэтому я хочу, чтобы политики находили мирные решения с помощью дипломатии.
Но я знаю, чего хотят миллионы немцев: чтобы мы хорошо выступили на Кубке мира и, в первую очередь, стали чемпионами. Это наша мечта», – сказал Лев.