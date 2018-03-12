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Полиция задержала двух мужчин, угрожавших женщине убийством и насилием

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Насилие. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

Полиция задержала мужчин, которые в Пярну в квартире на улице Оя угрожали 21-летней женщине убийством и физическим насилием, передает Pärnu Postimees.

На прошедших выходных в Пярну в квартире на улице Оя 22-летний и 23-летний мужчины угрожали убийством и физическим насилием знакомой 21-летней женщине.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андры Йундазе полиция задержала мужчин в качестве подозреваемых в преступлении.

Угрозы убийством, причинением вреда здоровью, порчей или уничтожением имущества в крупных масштабах наказываются денежным штрафом или тюремным заключением до года, поскольку есть основания опасаться, что угроза будет осуществлена.

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