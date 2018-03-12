Полиция задержала двух мужчин, угрожавших женщине убийством и насилием

На прошедших выходных в Пярну в квартире на улице Оя 22-летний и 23-летний мужчины угрожали убийством и физическим насилием знакомой 21-летней женщине.

По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андры Йундазе полиция задержала мужчин в качестве подозреваемых в преступлении.