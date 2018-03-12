Полиция задержала двух мужчин, угрожавших женщине убийством и насилием
12 марта 2018 г., 14:20
Полиция задержала мужчин, которые в Пярну в квартире на улице Оя угрожали 21-летней женщине убийством и физическим насилием, передает Pärnu Postimees.
На прошедших выходных в Пярну в квартире на улице Оя 22-летний и 23-летний мужчины угрожали убийством и физическим насилием знакомой 21-летней женщине.
По словам пресс-секретаря Ляэнеской префектуры Андры Йундазе полиция задержала мужчин в качестве подозреваемых в преступлении.
Угрозы убийством, причинением вреда здоровью, порчей или уничтожением имущества в крупных масштабах наказываются денежным штрафом или тюремным заключением до года, поскольку есть основания опасаться, что угроза будет осуществлена.