Департамент продовольствия Финляндии (Evira) сообщил, что взятые у лося анализы установили, что у лесного животного была изнуряющая болезнь. До этого вирус CWD встречался в Северной Америке и Норвегии. Результаты проведенного Департаментом продовольствия Финляндии анализа подтвердили и лаборатория ЕС.

Болезнь, которая уже убила сотни диких животных по всему миру, официально известна как хроническая изнуряющая болезнь (chronic wasting disease, CWD) и была впервые обнаружена в 1967 году. Название «зомби-вирус» болезнь получила после того, как истощенные и дезориентированные олени были замечены в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Опасный вирус поражает оленей, косуль и лосей.

Это инфекционное неврологическое заболевание вызывает дегенерацию мозга, приводит к истощению, своеобразному поведению, потере функций организма и в конечном счете к смерти.