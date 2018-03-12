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Зомби-вирус, убивающий животных, подбирается к Эстонии Существует риск заражения людей

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Лось.

ФОТО: Scanpix

Так называемая хроническая изнуряющая болезнь (CWD) добралась до Финляндии: на востоке страны в городе Кухмо, вблизи российской границы был найден труп 15-летнего лося, у которого был CWD, передает Postimees со ссылкой на Yle.

Департамент продовольствия Финляндии (Evira) сообщил, что взятые у лося анализы установили, что у лесного животного была изнуряющая болезнь. До этого вирус CWD встречался в Северной Америке и Норвегии. Результаты проведенного Департаментом продовольствия Финляндии анализа подтвердили и лаборатория ЕС.

Болезнь, которая уже убила сотни диких животных по всему миру, официально известна как хроническая изнуряющая болезнь (chronic wasting disease, CWD) и была впервые обнаружена в 1967 году. Название «зомби-вирус» болезнь получила после того, как истощенные и дезориентированные олени были замечены в Форт-Коллинзе, штат Колорадо. Опасный вирус поражает оленей, косуль и лосей.

Это инфекционное неврологическое заболевание вызывает дегенерацию мозга, приводит к истощению, своеобразному поведению, потере функций организма и в конечном счете к смерти.

Исследователи отметили, что симптомы болезни могут проявляться в течение двух лет. Существует риск заражения среди людей, которые могли употреблять в пищу мясо больных животных.

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