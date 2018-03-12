Юрген Лиги высказался о претенденте на пост генсека Партии реформ

«Ну да, справится, я думаю, - сказал Лиги, отвечая на вопрос BNS, по силам ли претенденту на должность генсека реформистов стоящие перед ним задачи. - Человек смотрится очень хорошо, работал в исполнительной власти, занимал руководящие должности. С политической точки зрения мыслит сильно и живет политикой, так что мы надеемся на самый лучший результат».

Лиги подчеркнул, что окончательную оценку соответствия Вальдару посту генсека должно дать правление Партии реформ, а фракция просто ознакомилась с ним.

Кандидат в новые лидеры Партии реформ Кая Каллас в воскресенье вечером направила однопартийцам письмо, в котором сообщила, что предлагает на пост нового генсека партии Керта Вальдару.

Уроженец острова Сааремаа Вальдару проработал в общественном секторе более 15 лет. Работал на руководящих должностях в МВД, сейчас руководит Центром профессиональной реабилитации в Астангу. В 2001 году закончил факультет социологии Тартуского университета. В рядах Партии реформ Вальдару состоит с февраля 2014 года.