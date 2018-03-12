Юрген Лиги высказался о претенденте на пост генсека Партии реформ

Выдвинутый кандидатом на пост нового генерального секретаря Партии реформ Керт Вальдару может успешно справиться со своей новой работой, считает руководитель парламентской фракции реформистов Юрген Лиги, в понедельник встретившийся с Вальдару.
«Ну да, справится, я думаю, - сказал Лиги, отвечая на вопрос BNS, по силам ли претенденту на должность генсека реформистов стоящие перед ним задачи. - Человек смотрится очень хорошо, работал в исполнительной власти, занимал руководящие должности. С политической точки зрения мыслит сильно и живет политикой, так что мы надеемся на самый лучший результат».
Лиги подчеркнул, что окончательную оценку соответствия Вальдару посту генсека должно дать правление Партии реформ, а фракция просто ознакомилась с ним.
Кандидат в новые лидеры Партии реформ Кая Каллас в воскресенье вечером направила однопартийцам письмо, в котором сообщила, что предлагает на пост нового генсека партии Керта Вальдару.
Уроженец острова Сааремаа Вальдару проработал в общественном секторе более 15 лет. Работал на руководящих должностях в МВД, сейчас руководит Центром профессиональной реабилитации в Астангу. В 2001 году закончил факультет социологии Тартуского университета. В рядах Партии реформ Вальдару состоит с февраля 2014 года.
Генеральный секретарь Партии реформ Тынис Кыйв сообщил в минувшую пятницу на заседании правления партии, что покидает должность и до вступления в должность нового генсека его обязанности будет исполнять заведующая штаб-квартирой Партии реформ Эне Каупс.