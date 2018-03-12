Могерини отрицает, что ЕС устал от Украины

"Я не вижу никакой усталости у ЕС в отношении Украины, что также подтверждается тем, что ЕС единогласно поддержал санкции (продление санкций против РФ - ИФ), а также было принято решение о финансовой помощи Украине", - сказала Могерини на совместном брифинге президентом Украины Петром Порошенко в понедельник в Киеве.

При этом она заявила, что поддержка ЕС напрямую связана с результатами реформ на Украине. "Мы работаем с Украиной, чтобы предоставить нашу помощь, чтобы была реализована политическая воля, чтобы были выполнены ожидания граждан Украины. Нет никакой усталости, потому что мы видим стремление и желание Украины... как инвестицию в наше развитие нашего совместного европейского континента", - сказала Могерини.