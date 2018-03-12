Картина дня: скандал вокруг дотации, суд над стрелком и новый генсек Партии реформ

Пир во время чумы: дотации для своих выросли как на дрожжах

Мартину Репинскому и Тармо Таммелю хватило лишь нескольких недель на посту министра сельской жизни, чтобы создать прибыльное для «своих» предпринимателей постановление о распределении дотации, связанной с чумой свиней. Читайте далее...

В Таллинне начался ремонт улицы Гонсиори

Отложенные из-за морозов строительные работы на улице Гонсиори в Таллинне начнутся 12 марта. Движение на участке между перекрестками с улицами Манеэжи и Пронкси будет перекрыто до конца рабочего дня 24 июня. Читайте далее...

СМИ: в 2014 году Путин отдал распоряжение сбить пассажирский самолет

Российский президент Владимир Путин рассказал в новом фильме в воскресенье, что он отдал распоряжение сбить пассажирский самолет, на котором, по сообщениям, находилась бомба для совершения теракта на открытии зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Читайте далее...

Все на распродажу: население деградирует вместе с телевидением

Если вы читаете эти строки, значит, скорее всего, ваш родной язык – русский. И тогда вы почти наверняка смотрите, хотя бы изредка, российские телеканалы. А стало быть, не понаслышке знакомы с перманентно длящимися сенсационными разоблачениями кумиров, считавшихся пусть не вовсе безгрешными, но хотя бы достойными подражания... Читайте далее...

Выборы президента России: смотрите, где можно будет проголосовать в Эстонии

18 марта 2018 года пройдут выборы президента Российской Федерации. Россияне, постоянно проживающие за границей или находящиеся там во время выборов, имеют право участвовать в голосовании. Для этого в Эстонии откроются девять избирательных участков – четыре в Таллине, еще четыре в Нарве и один – в Тарту. Читайте далее...

Галерея: новым генсеком Партии реформ станет Керт Валдару

Единственный кандидат на пост председателя Партии реформ Кая Каллас подтвердила, что на место генсека политической силы она представит Керта Валдару. Читайте далее...

Юрген Лиги высказался о претенденте на пост генсека Партии реформ

Выдвинутый кандидатом на пост нового генерального секретаря Партии реформ Керт Вальдару может успешно справиться со своей новой работой, считает руководитель парламентской фракции реформистов Юрген Лиги, в понедельник встретившийся с Вальдару. Читайте далее...

Стрелок из таллиннского отеля «Метрополь» предстал перед судом

Сегодня перед Харьюским уездным судом предстали три мужчины, которых обвиняют в произошедшей в феврале прошлого года стрельбе в отеле «Метрополь», но заседание было перенесено на завтра. Читайте далее...

Новая фирма оказалась одним из главных должников по налогам в Эстонии

Äripäev опубликовал список эстонских предприятий с налоговыми долгами по состоянию на март. В первую десятку вошла новая фирма. Читайте далее...

В Катманду разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван (Tribhuvan International Airport, TIA). Об этом сообщает портал Airlive, публикуя фото и видео с места событий. Читайте далее...

Предполагаемый лидер эстонской преступной группировки предложил за свободу залог до 200 000 евро

Таллиннский окружной суд в понедельник рассматривает за закрытом заседании возможность освобождения 59-летнего предпринимателя Хуберта Хирва, который был задержан в середине февраля по подозрению в управлении преступной группировкой, под залог до 200 000 евро. Читайте далее...

Предсказана смерть миллионов человек от неизвестной инфекции