Samsung Galaxy S9 - возможно, лучший телефон 2018 ФОТО: Digitark

25 февраля Samsung представил Galaxy S9 и S9+, которые стали новыми флагманами компании. На прошлой неделе мне довелось тестировать один из первых в Эстонии экземпляров модели Galaxy S9, и я с удовольствием поделюсь своими мыслями по поводу потенциально самого крутого телефона этого года, пишет Тави Ымблус в техноблоге Telia Digitark.

Телефоны серии Galaxy – это честь и гордость Samsung. Они являются прямыми конкурентами флагманов других производителей, и потому именно им обычно в первую очередь достаются все крутые функции и самые передовые технологии, которые со временем появятся и в недорогих моделях Samsung.

МОЩНОСТЬ

Источником питания Samsung Galaxy S9 служит двухъядерный процессор нового поколения Exynos 9810, и хотя Galaxy S8 со своим двухъядерным процессом Exynos 8815 вовсе не был медленным, появление нового процессора все же логично. Например, в связи с тем, что камера стала более продвинутой и требует большей мощности. Кроме того, процессор не должен никогда работать на грани своих возможностей, всегда должен оставаться запас.

Оперативная память, по сравнению с прошлым телефоном, осталась той же, то есть 4 ГБ (S9+ получит 6 ГБ), но после недели тестирования могу сказать, что этого достаточно: приложения, работающие в фоновом режиме, загружались быстро, а если телефону кажется, что ее может не хватить, он оптимизирует и автоматически закрывает некоторые фоновые приложения (какие приложения можно закрывать, а какие нет, устанавливается в настройках).

Встроенная память нового телефона та же, что у предыдущего – 64 ГБ, однако в него можно поставить карту памяти, на которой умещается до 400 ГБ данных. Это сумасшедший объем, потому что, например, память моего ноутбука «всего» 128 ГБ. Поэтому, если вы принципиально не доверяете никаким облакам, будь то Google, Outlook или Dropbox, S9 предлагает вам в общей сложности 464 ГБ памяти (минус несколько ГБ на операционную систему), которых в любом случае должно хватить на любые операции со смартфоном.

Сберечь заряд аккумулятора помогает и умное сжатие файлов, способное существенно уменьшить объем даже видео в формате 4К.

И сам аккумулятор по сравнению с предыдущей моделью остался прежним (3000 мАч), при этом в результате недели тестирования средний интервал между зарядками составил один день, то есть с телефон без всяких проблем работал с утра и до вечера. У пользователей, которые не занимаются активным тестированием телефона, не настраивают на максимум яркость экрана и пользуются некоторыми приемами экономии заряда аккумулятора, время работы окажется намного продолжительнее.

Водонепроницаемость смартфона протестирована и подтверждена ФОТО: Digitark