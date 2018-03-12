В Китае погиб российский футболист. Два часа ему не оказывали помощи

28-летний уроженец Калининграда и воспитанник «Локомотива» погиб в ночь с 8-го на 9 марта. Он ехал на скутере, его сбили на автомобиле. Водитель машины скрылся с места ДТП.

Герасимову в течение двух часов никто не оказал помощь, вследствие чего он скончался. В своей карьере он выступал за «Волочанин-Ратмир», «Богемианс», московскую «Нику», «Калугу» и «Металлург» из Выксы.