понедельник, 12 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • В Китае погиб российский футболист. Два часа ему не оказывали помощи

В Китае погиб российский футболист. Два часа ему не оказывали помощи

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Китае в автокатастрофе разбился российский футболист Владимир Герасимов.

28-летний уроженец Калининграда и воспитанник «Локомотива» погиб в ночь с 8-го на 9 марта. Он ехал на скутере, его сбили на автомобиле. Водитель машины скрылся с места ДТП.

Герасимову в течение двух часов никто не оказал помощь, вследствие чего он скончался. В своей карьере он выступал за «Волочанин-Ратмир», «Богемианс», московскую «Нику», «Калугу» и «Металлург» из Выксы.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ