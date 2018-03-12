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Подорожание яиц в магазинах Эстонии – отголоски прошлогоднего скандала с заражением фипронилом

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Куриные яйца. Фото иллюстративное.

ФОТО: Liis Treimann

В последние месяцы в магазинах Эстонии цены на яйца заметно подскочили. По словам производителей и торговцев, это связано не с приближающимися пасхальными праздниками, а со скандалом с зараженными яйцами, вспыхнувшим летом прошлого года в Европе.

Член правления компании DAVA Foods Estonia AS, поставляющей яйца под торговой маркой Eggo, Владимир Сапожнин сказал ERR, что они подняли цены на куриные яйца уже 2 января, но - в зависимости от договоров с магазинами - некоторые клиенты ощутили подорожание позже, передает Rus.ERR.

Руководитель и владелец компании, поставляющей яйца под торговыми марками Kodukoha, Säästu и Häämunade, Sanlind OÜ Андрес Пуксов указал на фипрониловый скандал, из-за которого внепланово уничтожили много кур. И он не считает стоимость яиц раздутой.

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