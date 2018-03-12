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Галерея: новым генсеком Партии реформ станет Керт Валдару

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Единственный кандидат на пост председателя Партии реформ Кая Каллас подтвердила, что на место генсека политической силы она представит Керта Валдару. В понедельник она познакомила Валдару с реформистской фракцией парламента, передает Rus.Err со ссылкой на утренние новости ETV+.

Утвердить кандидатуру Валдару на пост генерального секретаря должно руководство партии. По словам Каллас, лучше всего, если это сделает новое правление, которое через месяц будет выбрано на внеочередном партийном собрании.

Сейчас Валдару управляет центром профессиональной реабилитации Астангу.

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