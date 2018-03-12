Репинский о дотационных деньгах: идея была наша, а инициатива поступила извне

Через несколько дней, ответив на звонок, Репинский был уже не так уверен: «Я слышал, что Урмас говорил, что мы встречались. Если он так говорит, может быть, и встречались, но я не помню, чтобы мы вдвоем что-то обсуждали».

- Подготовку постановления о внеочередной дотации проводили вы?

- В принципе, да.

- Ваш предшественник на посту министра сельской жизни Урмас Круузе уже успел договориться в совете, состоящем из экспертов в данной области, что дотацию распределят двумя потоками: сначала тем, кто впервые оказался в третьей зоне, а потом, с меньшей ставкой, - всем остальным, в том числе, тем, кто уже раз получал такую дотацию. Но вы решили ввести совершенно новую ставку для так называемых старых ферм?

- Да, я могу сказать, что в каком-то смысле это моя идея. Стоял вопрос, платить ли снова дотацию тем, кто один раз ее уже получил. Некоторые, кто только что попал в третью зону, считали, что платить не нужно, потому что они конкурируют и продают мясо на одном рынке.

Я же сказал, что мы не знаем, сколько продлится кризис, а большая часть этих денег пришла из Европейского союза. Мне показалось правильным, что если у нас есть возможность заплатить и тем, кто получал дотацию и раньше, то нужно заплатить.

Кроме того, я считаю, что если кризис продолжится, то и в следующем году мы могли бы опять попросить денег у Европы. Иначе они могли бы сказать, что у нас есть правило более одно раза не платить, а значит, нет смысла снова давать деньги.

- От кого все же исходила инициатива об изменении: от вас или от свиноводов?

- Это было от всего сектора… Я очень хорошо помню, что первым пришел Центральный союз селян Эстонии или какая-то другая организация и предложила такой вариант. Тогда возник ожесточенный спор – свиноводы приходили и звонили в министерство.

- Одним из тех, кто больше всех выиграл от нового постановления, было предприятие OÜ Markilo, председателем правления которого был центрист Урмас Лахт. Вы не видели здесь возможного конфликта?

- Честно говоря, я вообще не выяснял, члены каких партий какими предприятиями руководят. В то же время мне говорили, что вся старая система создана так, чтобы пользу получали члены Партии реформ. Меня предупреждали, что именно поэтому все нужно менять. На самом деле я не являюсь профессиональным политиком, и смотрел на это дело изнутри сектора: как бы эта ситуация повлияла на меня как на предпринимателя и как было бы лучше сделать?