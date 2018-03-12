Репинский о дотационных деньгах: идея была наша, а инициатива поступила извне

Всего 18 дней находившийся на посту министра центрист Мартин Репинский (31), по его словам, не особо знаком с Урмасом Лахтом. Встречались, может быть пару-тройку раз. Когда журналист в первый раз связался с Репинским, он вообще отрицал, что в конце 2016 года тет-а-тет встречался с Лахтом в министерстве.
Через несколько дней, ответив на звонок, Репинский был уже не так уверен: «Я слышал, что Урмас говорил, что мы встречались. Если он так говорит, может быть, и встречались, но я не помню, чтобы мы вдвоем что-то обсуждали».
- Подготовку постановления о внеочередной дотации проводили вы?
- В принципе, да.
- Ваш предшественник на посту министра сельской жизни Урмас Круузе уже успел договориться в совете, состоящем из экспертов в данной области, что дотацию распределят двумя потоками: сначала тем, кто впервые оказался в третьей зоне, а потом, с меньшей ставкой, - всем остальным, в том числе, тем, кто уже раз получал такую дотацию. Но вы решили ввести совершенно новую ставку для так называемых старых ферм?
- Да, я могу сказать, что в каком-то смысле это моя идея. Стоял вопрос, платить ли снова дотацию тем, кто один раз ее уже получил. Некоторые, кто только что попал в третью зону, считали, что платить не нужно, потому что они конкурируют и продают мясо на одном рынке.
Я же сказал, что мы не знаем, сколько продлится кризис, а большая часть этих денег пришла из Европейского союза. Мне показалось правильным, что если у нас есть возможность заплатить и тем, кто получал дотацию и раньше, то нужно заплатить.
Кроме того, я считаю, что если кризис продолжится, то и в следующем году мы могли бы опять попросить денег у Европы. Иначе они могли бы сказать, что у нас есть правило более одно раза не платить, а значит, нет смысла снова давать деньги.
- От кого все же исходила инициатива об изменении: от вас или от свиноводов?
- Это было от всего сектора… Я очень хорошо помню, что первым пришел Центральный союз селян Эстонии или какая-то другая организация и предложила такой вариант. Тогда возник ожесточенный спор – свиноводы приходили и звонили в министерство.
- Одним из тех, кто больше всех выиграл от нового постановления, было предприятие OÜ Markilo, председателем правления которого был центрист Урмас Лахт. Вы не видели здесь возможного конфликта?
- Честно говоря, я вообще не выяснял, члены каких партий какими предприятиями руководят. В то же время мне говорили, что вся старая система создана так, чтобы пользу получали члены Партии реформ. Меня предупреждали, что именно поэтому все нужно менять. На самом деле я не являюсь профессиональным политиком, и смотрел на это дело изнутри сектора: как бы эта ситуация повлияла на меня как на предпринимателя и как было бы лучше сделать?
- Вы и сейчас придерживаетесь той позиции, что было правильно дать дотацию тем свинофермам, которые один раз ее уже получили?
- Я считаю, что идея была правильной. Но я позже я вообще не отслеживал, кто и сколько получил. Может быть, я ошибся, что много думал наперед. Если бы я думал только об одном годе, все могло бы быть по-другому. Мы опасались, что кризис из-за чумы свиней будет продолжаться годами, может быть, даже десятки лет.
- Может быть, Урмас Лахт вас просто использовал?
- Этого не может быть, потому что… Эти дела все же… Конечно, у министра есть влияние и, в принципе, министр принимает решения. Но отвечающий за сферу деятельности вице-канцлер не разрешил бы это сделать, если бы он увидел, что решение принимается в пользу конкретного предпринимателя или даже нескольких предпринимателей.
- Не было такого, чтобы Урмас Лахт пришел к вам, и сказал, мол, Мартин, слушай, давай напишем такое вот постановление и внесем в него такое-то условия?
- Конечно, нет. У Урмаса Лахта, безусловно, были свои предложения, но тех людей, которые пытались со своей стороны предложить что-то еще, было достаточно много. При принятии решения я прежде всего консультировался с канцлером и вице-канцлером министерства.
Я не верю, что кто-то из эстонских министров мыслил бы так мелко, чтобы добыть дотацию для какой-то фирмы. И я считаю, что Урмас Лахт – достаточно опытный политик, а потому он знает, что такие вещи не удастся сохранить в тайне.