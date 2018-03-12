Безработица в Эстонии продолжает расти
12 марта 2018 г., 15:26
В конце февраля в Эстонии было 33 656 зарегистрированных безработных, что составляет 5,2% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста, передает Rus.Err.
По сравнению с предыдущим месяцем количество зарегистрированных безработных выросло на 386 человек, сообщила Касса по безработице.
Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в феврале в Ида-Вирумаа (10,3%), самый низкий уровень - в Харьюмаа (3,7%).
В конце февраля большая часть зарегистрированных безработных состояла из тех, кто до регистрации на учете на бирже труда работали неквалифицированными рабочими (23%), квалифицированными рабочими и ремесленниками (18%) и в секторе обслуживания и торговли (17%).