понедельник, 12 марта 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Безработица в Эстонии продолжает расти

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Бедность. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

В конце февраля в Эстонии было 33 656 зарегистрированных безработных, что составляет 5,2% рабочей силы от 16 лет до пенсионного возраста, передает Rus.Err.

По сравнению с предыдущим месяцем количество зарегистрированных безработных выросло на 386 человек, сообщила Касса по безработице.

Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы был в феврале в Ида-Вирумаа (10,3%), самый низкий уровень - в Харьюмаа (3,7%).

В конце февраля большая часть зарегистрированных безработных состояла из тех, кто до регистрации на учете на бирже труда работали неквалифицированными рабочими (23%), квалифицированными рабочими и ремесленниками (18%) и в секторе обслуживания и торговли (17%). 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ