понедельник, 12 марта 2018 г.
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  • Наталья Непряева: "Чистые спортсмены - это русские спортсмены. У половины остальных какие-то справки, болезни..."

Наталья Непряева: "Чистые спортсмены - это русские спортсмены. У половины остальных какие-то справки, болезни..."

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ФОТО: FRANCK FIFE/AFP

Российская лыжница, призерка Олимпиады в Корее и этапов Кубка мира, Наталья Непряева рассказала об успехах на заключительных этапах Кубка мира, а также об отношении к терапевтическим исключениям, которыми пользуются иностранные спортсмены.

«После Олимпиады я хороших результатов от себя не ждала, мне казалось, что устала уже очень сильно. Но, видимо, трехдневный перерыв, смена обстановки пошли мне на пользу. И пришла какая-то вторая волна.

Конечно, мне очень хотелось выиграть медаль в личной гонке на Кубке мира. Но, если честно, думала, что в этом сезоне уже не получится. Ведь, несмотря на стабильность результатов, они были ближе к концу десятки.

Пярмякоски употребляла допинг? Хочу вам сказать, что она такая не единственная. У половины лидеров есть какие-то болезни, справки…

Не хочу вдаваться в подробности и много об этом говорить. Могу лишь отметить, что у меня нет ничего такого, что могло бы привести к разговорам со стороны. Я – здорова. И очень рада, что могу бороться честно даже с теми, у кого есть какие-то отклонения», – сказала Непряева.

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