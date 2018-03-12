Наталья Непряева: "Чистые спортсмены - это русские спортсмены. У половины остальных какие-то справки, болезни..."

Российская лыжница, призерка Олимпиады в Корее и этапов Кубка мира, Наталья Непряева рассказала об успехах на заключительных этапах Кубка мира, а также об отношении к терапевтическим исключениям, которыми пользуются иностранные спортсмены.
«После Олимпиады я хороших результатов от себя не ждала, мне казалось, что устала уже очень сильно. Но, видимо, трехдневный перерыв, смена обстановки пошли мне на пользу. И пришла какая-то вторая волна.
Конечно, мне очень хотелось выиграть медаль в личной гонке на Кубке мира. Но, если честно, думала, что в этом сезоне уже не получится. Ведь, несмотря на стабильность результатов, они были ближе к концу десятки.
Пярмякоски употребляла допинг? Хочу вам сказать, что она такая не единственная. У половины лидеров есть какие-то болезни, справки…
Не хочу вдаваться в подробности и много об этом говорить. Могу лишь отметить, что у меня нет ничего такого, что могло бы привести к разговорам со стороны. Я – здорова. И очень рада, что могу бороться честно даже с теми, у кого есть какие-то отклонения», – сказала Непряева.