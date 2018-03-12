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Умер Олег Табаков

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Олег Табаков

ФОТО: Scanpix

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве в понедельник на 83-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

"Олег Павлович скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не получил официального подтверждения этой информации.

Между тем, на сайте театра Олега Табакова вывешена фотография народного артиста на черном фоне.

Как сообщалось, Табаков в конце ноября был доставлен в первую Градскую больницу. Сообщалось, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Табаков был художественным руководителем МХТ имени Чехова и созданного им московского театра "Табакерка".

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