Умер Олег Табаков
12 марта 2018 г., 15:35
Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве в понедельник на 83-м году жизни, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.
"Олег Павлович скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не получил официального подтверждения этой информации.
Между тем, на сайте театра Олега Табакова вывешена фотография народного артиста на черном фоне.
Как сообщалось, Табаков в конце ноября был доставлен в первую Градскую больницу. Сообщалось, что он находился в реанимации в тяжелом состоянии.
Табаков был художественным руководителем МХТ имени Чехова и созданного им московского театра "Табакерка".