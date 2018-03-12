Valio порадует всех любителей молочной продукции настоящим деревенским молоком Alma

Деревенское молоко продается и в литровой, и в полуторалитровой упаковках. Благодаря ненормализованному проценту жирности его вкус напоминает то самое парное молоко, столь знакомое многим из нас по воспоминаниям детства. Деревенское молоко Alma является пастеризованным, так что все любители этого напитка могут быть уверены в том, что в молоке нет никаких возбудителей заболеваний.

«Жирность молока снова начинает набирать популярность, и потребители высоко ценят вкус натурального деревенского молока, его превосходное качество и пользу для здоровья», - отметила эксперт Элле Муст.

Элле Муст работает консультантом в компании Valio. Вместе со своей семьей именно она стала главной героиней рекламных клипов деревенского молока Alma. Уже более двадцати лет Элле добросовестно трудится для того, чтобы в компанию Valio поставлялось самое высококачественное молоко во всей Эстонии.

«Я работаю в Лаэва с того времени, когда завод только строился, а компания лишь приступала к переговорам с фермерами, занятыми в сфере молочного хозяйства, чтобы закупать у них сырое молоко высшего качества. Оглядываясь на результаты своего труда, я могу с гордостью отметить: больше всего я радуюсь тому, что наши дети могут пить очень хорошее и чистое эстонское молоко», - добавила Муст.

По словам Элле Муст, признаком качественного молока в первую очередь является стабильно высокая пищевая ценность, и ради достижения этой цели завод концерна Valio в Лаэва постоянно ведёт тесное сотрудничество с фермами по производству молока.

«Мы не только ожидаем соблюдения строгих стандартов от своих поставщиков сырого молока, но и сами вносим значительный вклад в поддержку максимально высокого качества сырья. Например, мы обеспечиваем фермеров необходимыми инструментами для контроля качества, все вместе обсуждаем способы повышения пищевой ценности молока, помогаем фермерам в решении тех или иных проблем, касающихся крупного рогатого скота. И что там скрывать, если надо, мы охотно придём на помощь и в решении повседневных задач и обязанностей, всё ради того, чтобы коровы были здоровы и счастливы», - подтвердила Элле Муст.