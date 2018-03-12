Вопиющий случай: мошенники продали дом, заложили его, а настоящим владельцам никто не может помочь

В апреле 2007 года Роландс Клеперс отправился в самоуправление, чтобы заплатить ежегодный налог, и неожиданно узнал, что его дом и земля ему больше не принадлежат. У имущества уже два месяца новый владелец, некий Виталий Бордовский. В сделке по смене владельца использован поддельный паспорт Роланда, кроме того, были поданы документы в Земельную книгу, открыт счет в Крайбанке и получены деньги за проданный дом.

Истинный владелец недвижимости обратился в полицию и в суд, чтобы вернуть свое имущество. Все злоключения негативно сказались на его здоровье, и в дальнейшем делом начала заниматься его дочь Кристине.

Истинный владелец дома не знал покупателя и даже и не помышлял продавать свою недвижимость. Экспертизы показали, что мошенники ловко воспользовались данными Клеперса, использовав чужую фотографию и подделав подпись. Подделан был и договор о купле-продаже между владельцем и покупателем, неким Виталием Бордовским.

И хоть документы о продаже оказались поддельными, кредит в банке Swedbank под купленную недвижимость был настоящим. Банк дал Бордовскому 114 тысяч под залог приобретенной недвижимости.

После 11 лет судов в конце прошлого года дочь Роланда Кристине решением Верховного суда вернула родной дом и сделка была признана мошенничеством. Однако суд не снял ипотеку, потому что банк - добросовестный залогодержатель. А это значит, что банк в любой момент может выставить недвижимость Клеперсов на аукцион, а деньги за продажу забрать себе.

Передаче Nekā personīga стало известно, что Бордовский брал кредит в малом филиале Hansabank в Бауске. Банк сам не проводил оценку имущества. Нет данных, проверил ли банк доходы заемщика и его поручителя — жены Бордовского, и не было ли у них на тот момент долгов.

По последней информации, из 114 тысяч кредита от Бордовского получены ровно 700 евро.

Бордовский находится в бегах и в Латвии появляется редко. Сотрудничал ли он с мошенником, выдававшим себя за Роланда Клеперса, или это две разные группировки - полиция не уточняет. Передаче известно, что Бордовский в 2010 году был осужден в Австрии. Но латвийская полиция его не ищет. Против него в Латвии возбуждено девять дел по взысканию средств.

Удивительно, что в Земельной книге не заметили разницы в фотографиях: там есть копия фотография настоящего Роланда Клеперса, с которой можно было сравнить фотографию на документах, предъявленных мошенником. Судья, которая зарегистрировала мошенническую сделку, сейчас в отпуске, а ее начальница должна подготовиться к интервью, ответили передаче.

Мошенники очень тонко использовали огрехи в регистрации недвижимости в Латвии: то, что судьи не проверяют тщательно документы и нет никаких технических возможностей отличить подлинник от подделки.