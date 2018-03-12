Каток на пруду Шнелли закрылся

Наступившая оттепель привела к тому, что лед пруда стал рыхлым и потрескался. Поэтому кататься на коньках на пруду Шнелли небезопасно, сообщила пресс-служба управы.

"Поскольку жители города активно пользовались катком и хвалили его, мы постараемся следующей зимой открыть его раньше, – отметил старейшина района Владимир Свет. – Кроме этого управа района сделает все от нее зависящее, чтобы лед постоянно расчищали, а рядом с катком был регулярный прокат коньков".