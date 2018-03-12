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Каток на пруду Шнелли закрылся

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Каток. Иллюстративное фото.

ФОТО: Darren Calabrese/The Canadian Press/PA Images/Scanpix

С понедельника, 12 марта, закрыт каток на пруду Шнелли. Управа района Кесклинн предостерегает от выхода на лед.

Наступившая оттепель привела к тому, что лед пруда стал рыхлым и потрескался. Поэтому кататься на коньках на пруду Шнелли небезопасно, сообщила пресс-служба управы.

"Поскольку жители города активно пользовались катком и хвалили его, мы постараемся следующей зимой открыть его раньше, – отметил старейшина района Владимир Свет. – Кроме этого управа района сделает все от нее зависящее, чтобы лед постоянно расчищали, а рядом с катком был регулярный прокат коньков".

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