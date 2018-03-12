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Российский военный самолет нарушил воздушную границу Эстонии Дополнено в 17:13!

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ФОТО: Toomas Huik

Сегодня днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий России военный самолет Ил-76.

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту. Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему вручили ноту.

В этом году это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.

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