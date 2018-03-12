Российский военный самолет нарушил воздушную границу Эстонии Дополнено в 17:13!
12 марта 2018 г., 17:08
Сегодня днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий России военный самолет Ил-76.
Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту. Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.
Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему вручили ноту.
В этом году это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.