Галерея: Маарду утопает в мусоре

Ранее город обслуживала компания Ragn-Sells AS, но в конце прошлого года мэрия Маарду заключила договор о вывозе отходов с Таллиннским муниципальным предприятием AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus. Оппозиционный депутат Маардуского горсобрания Николай Дегтяренко (Союз Сависаара) утверждает, что новая компания с трудом справляется с вывозом мусора в Маарду, улицы которого, по его словам, все больше напоминают свалку.

«Мэрия города не соизволила снизойти до квартирных товариществ, магазинов и других точек в сфере обслуживания и не предупредила своевременно владельцев, что им нужно заключить новые договоры с новым поставщиком услуг по вывозу мусора. Вот и получился из Маарду загаженный отходами полигон с переполненными помойками, где власть испытывает терпение жителей и гадит прямо под окнами», - заявил Дегтяренко, сопроводив свое высказывание красноречивыми фотографиями.

Rus.Postimees попросил маардускую мэрию прокомментировать эту ситуацию. Как сообщила нам пресс-секретарь городской управы Елена Кацуба, о новом операторе вывоза мусора всех жителей оповестили заблаговременно. Кацуба также отправила нам фотографии, снятые сегодня утром. На снимках видны аккуратные контейнеры, рядом с которыми нет никаких мусорных куч.

«В декабре 2017 года мэрия провела семинар для маардуских квартирных товариществ, на котором все присутствующие были проинформированы о смене оператора вывоза мусора и о необходимости заключения новых договоров с обслуживающей фирмой. В январе 2018 года в городской газете «Маардуская панорама», поступающей в каждый почтовый ящик Маарду, была опубликована информация на русском и эстонском языках о смене оператора, где также были приведены новые расценки на вывоз мусора. В январе исчерпывающая информация о грядущих изменениях была опубликована на сайте мэрии на главной странице в рубрике «Актуально» на русском и эстонском языках», - перечислила представитель мэрии.

Кроме того, по заверению пресс-секретаря, все владельцы частных домов, председатели каждого квартирного товарищества и фирмы, обслуживающие дома, в которых не создано товарищество, а также действующие в Маарду торговые точки, кафе и рестораны получили в январе от новой фирмы письменные уведомления о новых ценах и о необходимости заключения новых договоров на вывоз мусора. «Таким образом, жители города получили полную и достоверную информацию об изменениях в сфере вывоза мусора из разных источников, на разных языках и заблаговременно», - резюмирует Кацуба.

«С одной стороны, любое изменение привычной рутины всегда требует некоторого времени на привыкание и регулирование технических моментов. Вопрос с вывозом мусора в Маарду легко решается путем определения на практике потребности каждого дома в емкостях мусорных контейнеров или же частоты их вывоза. Каждому квартирному товариществу следует в индивидуальном порядке откорректировать свои договоры с фирмой-оператором и внести в них необходимые изменения. С другой стороны, хочется призвать всех жителей многоквартирных домов Маарду к более ответственному отношению к вопросам утилизации бытового и крупногабаритного мусора. Важно помнить, что вывоз чистых бумажных отходов производится бесплатно. Не нужно платить также и за вывоз крупногабаритного мусора, если он не является строительным. Для сбора крупногабаритного мусора в Маарду предусмотрены специальные места (т.н. «зеленые домики»), которых в городе около 40. Все графики вывоза мусора можно уточнить у председателя квартирного товарищества или у управляющей вашим домом фирмы. Им же следует сообщить о том, что имеющиеся контейнеры и частота их вывоза недостаточны для вашего дома и договор с фирмой-оператором необходимо изменить. Внешний облик наших дворов во многом зависит от каждого из нас», - подчеркнули в горуправе.