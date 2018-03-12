Российские спецслужбы могли отравить зятя Березовского

Как пишет The Sun, 46-летний Шуппе был госпитализирован в декабре прошлого года из своего особняка в Оксшотте, графство Суррей. Полиция тогда не исключала, что это могло быть покушение, и разыскивала помощника бизнесмена, который приезжал накануне в особняк на машине. Но после того как Шуппе через 10 дней был выписан из больницы, полиция закрыла дело, списав все на сердечный приступ, передает Newsru со ссылкой на The Daily Mail.

Однако на волне скандала с отравлением Скрипаля, в котором британские власти подозревают российские спецслужбы, соседи Шуппе поделились с журналистами догадкой, что бизнесмен тоже мог стать жертвой спланированной атаки.

Телохранитель Шуппе, с которым удалось пообщаться The Sun, сообщил, что с его подопечным все в порядке. "Но русские сейчас очень боятся, после того что произошло в Солсбери", - добавил он. Родственник Шуппе на вопрос об отравлении несколько раз сказал: "Да". "Видимо, он не хочет, чтобы о нем много знали", - добавил он.

По словам одного из соседей Шуппе, атака в Солсбери убедила его в том, что подобная попытка была предпринята и в их владениях, передает InoPressa. "Некоторые из нас и в тот момент подумали, что это было покушение. Но сейчас, после Солсбери, наши подозрения усилились. Рядом с ним все время три телохранителя", - сказал он.

Между тем в полиции Суррея заявили, что у них нет пока оснований сомневаться в ранее сделанном выводе.

Напомним, что в августе прошлого года суд Великобритании отказался экстрадировать Георгия Шуппе в Россию, где он обвиняется в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Российские следователи обвиняют Шуппе и его бывшего делового партнера, израильтянина Михаила Некрича, в попытке хищения собственности Минеева, а затем организации его убийства в январе 2014 года.

Сам Шуппе называл обвинения вымыслом силовых структур, а его адвокаты настаивали, что это дело политизировано и построено на недостаточных доказательствах вины их подзащитного.

Георгий Шуппе был женат на дочери Березовского от первого брака с Ниной Коротковой - Екатерине, сейчас они в разводе. В течение некоторого времени Шуппе был деловым партнером Березовского. В России в 90-е он стал одним из основателей крупнейшего интернет-провайдера, компании "Ситилайн", а сейчас занимается венчурными инвестициями. По данным британской прессы, в прошлом году Шуппе перебрался из Челси в Оксшотт в поисках более безопасного для себя места. Он живет в особняке стоимостью 5 млн фунтов, принадлежавшем ранее бывшему капитану сборной Англии по футболу Джону Терри.

Напомним, британская полиция сообщила о попытке отравить 4 марта бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом. Сейчас они остаются в коме. При этом британские следователи подозревают, что ранее могли были отравлены жена и сын Скрипаля.