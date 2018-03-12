Яак Аллик: Табаков был мудрым и не боялся экспериментов
12 марта 2018 г., 19:28
Сегодня, 12 марта, после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни актер и театральный режиссер Олег Табаков. Председатель совета Русского театра Эстонии и театральный критик Яак Аллик говорит, что как актер и руководитель театра Табаков был великолепен, передает Rus.Err.
"За последние полвека он был одним из самых блистательных российских актеров, а также талантливым руководителем театра. Как режиссер, он, возможно, был не так велик, но, с другой стороны, он много и не ставил. Но вот как актер и директор театра он был действительно великолепен", - рассказал Яак Аллик в интервью ERR.ee.