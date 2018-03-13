Фото: четырехкомнатная квартира в Нымме дышит историей и современностью

Дом на несколько квартир в ныммеском сосняке как бы живет в двух временных отрезках: с одной стороны, это - хорошо сохранившийся исторический дом на тихой малопроезжей улочке, а с другой - современное жилище со всеми необходимыми удобствами.

ФОТО: KV.EE

Квартира, расположенная в трех уровнях, находится в хорошем состоянии, она просторна, светла и отделана под руководством дизайнера Рийны Халлик. На первом этаже - просторная прихожая с гардеробной, гостиная с открытой кухней, ванная и туалет.

ФОТО: KV.EE

Квартира очень светлая и уютная. Благодаря использованию пастельных тонов она производит впечатление элегантной и скромной.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже - две спальни и терраса площадью 12,7 квадратных метров, кужа можно попасть как из одной из спален, так и с лестничной площадки. На третьем этаже - еще одна спальня и гардеробная.

ФОТО: KV.EE

Квартиру отапливает газовый котел. Имеется также принудительная вентиляция. Во дворе находится садовый домик, где можно приятно проводить время.