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Полицейские, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, добровольно покинули свои должности

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Алкометр. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

В конце прошлого года в волости Хяэдемеэсте две сотрудницы полиции, 29 и 24 лет, в состоянии уголовно наказуемой степени алкогольного опьянения вылетели в кювет на автомобиле. Женщины покинули должности в полиции, передает Pärnu Postimees.

По словам руководителя Бюро внутреннего контроля Ляэнеской префектуры Геррит Веэберг, обе женщины ушли по собственному желанию.

"Вследствие этого к ним нельзя применить дисциплинарное взыскание. Досудебное производство было проведено, и дело было передано в Ляэнескую окружную прокуратуру", — сказала Веэберг.

Сотрудницы полиции, 29 и 24 лет, совершили ДТП ночью 29 декабря. У обеих женщин было обнаружено алкогольное опьянение, превышавшее 1,5 промилле.

Автомобиль не был служебным, инцидент произошел во внерабочее время.

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