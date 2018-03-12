Полицейские, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, добровольно покинули свои должности

В конце прошлого года в волости Хяэдемеэсте две сотрудницы полиции, 29 и 24 лет, в состоянии уголовно наказуемой степени алкогольного опьянения вылетели в кювет на автомобиле. Женщины покинули должности в полиции, передает Pärnu Postimees.
По словам руководителя Бюро внутреннего контроля Ляэнеской префектуры Геррит Веэберг, обе женщины ушли по собственному желанию.
"Вследствие этого к ним нельзя применить дисциплинарное взыскание. Досудебное производство было проведено, и дело было передано в Ляэнескую окружную прокуратуру", — сказала Веэберг.
Сотрудницы полиции, 29 и 24 лет, совершили ДТП ночью 29 декабря. У обеих женщин было обнаружено алкогольное опьянение, превышавшее 1,5 промилле.
Автомобиль не был служебным, инцидент произошел во внерабочее время.