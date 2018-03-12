Полицейские, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, добровольно покинули свои должности

В конце прошлого года в волости Хяэдемеэсте две сотрудницы полиции, 29 и 24 лет, в состоянии уголовно наказуемой степени алкогольного опьянения вылетели в кювет на автомобиле. Женщины покинули должности в полиции, передает Pärnu Postimees.