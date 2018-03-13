Фото: романтический дом в Суурупи ждет своего нового, не менее романтичного хозяина

На участке площадью 2303 квадратных метра каркасны дом из клееной древесины от фирмы Kastelli поставлен в 2007 году. У дома ленточный фундамент, двускатная крыша и трехслойные дерево-алюминиевые стеклопакеты. Входная дверь и дверь на террасу изготовлены из специально обработанной по стандартам Kastelli древесины.

ФОТО: KV.EE

Дом, интерьер которого оформлен в романтическом стиле, полон милых запоминающихся деталей.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома расположена открытая и удобно спланированная кухня, гостиная с камином, спальня, хозяйственные помещения, дровяная баня с душевой и парилкой, туалет и прихожая с гардеробной.

ФОТО: KV.EE

На втором этаже - две спальни, ванная и просторный холл.

ФОТО: KV.EE

Отапливается дом воздушно-тепловым насосом, есть также камин и установлены радиаторы. Дома Kastelli хорошо утеплены, поэтому расходы на отопление вполне разумны. Участок хорошо ухожен и озеленен. Можно построить гараж и, в случае необходимости, другие надворные постройки.