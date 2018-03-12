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Спасатели требуют увеличить минимальную ставку до 1000 евро в месяц

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Машина Спасательного департамента. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tiit Reinberg/Järva Teataja

Представители Спасательного департамента требуют увеличить минимальную ставку до 1000 евро в месяц. Глава МВД Андрес Анвельт проведет встречу с профсоюзом спасателей во вторник, передает Rus.Err со ссылкой на "Актуальную камеру".

В среднем спасатели на государственной службе получают около 850 евро, что существенно меньше средней по стране. Физически сильные молодые люди, которые подошли бы для работы спасателями, предпочитают трудиться в других областях.

"Ситуация, которая сложилась на данный момент, ставит под вопрос качество услуг по спасению, которые мы оказываем", - говорит советник Спасательного департамента Прийт Лаос.

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