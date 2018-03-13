Кармо Тюйр: три варианта развития российско-эстонских отношений

Основой последующих рассуждений являются три предпосылки. Во-первых: это именно российско-эстонские отношения, а не наоборот. Власть над этими отношениями в руках России и если Москве по какой-то причине важно, чтобы они были «хорошими» (что бы это не означало), они будут таковыми. Мы можем хоть на ушах стоять, но это никак не повлияет на игру. Положение дел определяется долгосрочными интересами России.

Во-вторых: Россия почти никогда не делает ничего только лишь из-за Эстонии. Кремль видит Эстонию частью большой игры, мы просто одна из кнопок на столе, которой при необходимости либо пожертвуют, либо которую отдадут. В настоящий момент игра называется «Отношения с Западом», и правила этой игры переосмысливаются.

В-третьих: в обозримом будущем поведение России, мягко говоря, останется реваншистским, если не сказать, что агрессивным. Россия настаивает на своей законной (как им кажется) позиции, пространстве влияния и месте во всех важных решениях.

А теперь перейдем к классическому тройному делению. Ситуация может улучшиться, ухудшиться или почти не измениться. Поскольку мы начали с того, что это все русская игра, то «хорошее» и «плохое» здесь означают московскую перспективу. То, что отправные точки России и Эстонии диаметрально противоположны, значения не имеет. Отказ от Тартуского мирного договора «добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав» в этом контексте не что иное, как эпизод, о котором можно в любой момент забыть.

Позитивный сценарий. Что это может означать на основании вышеописанных условий? С позиции восстанавливающей «историческую справедливость» России это значило бы возвращение Эстонии под московский контроль. С полной потерей государственного суверенитета или нет, значения не имеет. В кремлевской геополитической игре провинциальный город, именуемый Таллинном, либо за Россию, либо против нее, третьего не дано.

Какие инструменты может использовать Россия, чтобы добиться положительного для себя сценария? На уровне информационных операций можно, в первую очередь, убедить эстонцев в том, что существовавшая до сих пор западная ориентация плохая, а Россия может предложить лучшие альтернативы. Заставить нас презирать «Гейропу» и бояться беженцев, ругать диктат Брюсселя и попрекать НАТО. И одновременно вбить в голову всей остальной Европе и всему Западу, что Эстония – обременительное, ксенофобское, нацистское государство, отказ от которого пойдет всем только на пользу.

Негативный сценарий. С московской колокольни это означает убедительную интеграцию жителей этой земли с Европой, более плотное сотрудничество с западными клубами и единодушие, выражающееся в санкциях или, например, в единой энергетической политике, которая препятствует продвижению российских интересов.