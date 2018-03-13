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Конгрессмены призвали Трампа ввести санкции в отношении России

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ФОТО: MIHHAIL KLIMENTJEV/AFP/SCANPIX

Члены палаты представителей конгресса США от Демократической партии обратились в понедельник, 12 марта, к президенту Дональду Трампу с призывом ввести санкции в отношении России из-за вмешательства в американские выборы, сообщает The Hill. Обращение подписали 140 депутатов.

В письме законодатели упрекают американского лидера в том, что его отказ применить ограничения в рамках принятого летом прошлого года закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) сделал избирательную систему в США "уязвимой для еще одной российской атаки", пишет Newsru.com.

Депутаты указали, что 29 января администрация США должна была применить санкции "против тех, кто сотрудничает с российским военным и разведывательным секторами". "Вы не сделали это в срок. Вы также не стали к отведенной дате наказывать тех, кто несет ответственность за кибератаки во время выборов 2016 года", - отмечается в послании.

Ранее в Госдепартаменте подчеркивали, что 29 января - дата, после которой полномочия по введению санкций вступают в силу. В ведомстве уверяли, что угроза применения санкций заставляет третьи страны и лица отказываться работать с российскими оборонными предприятиями. В конгрессе такой подход назвали "наивным и недопустимым".

Глава Минфина США Стивен Мнучин 26 февраля заявил о работе над новыми санкциями против России и отметил, что они будут введены в "ближайшие 30 дней".

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