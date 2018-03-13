Госсекретарь США считает, что отравление Скрипаля исходит из России

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон полагает, что отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля "явно, исходит из России", а также "повлечет за собой ответ". Свое заявление Тиллерсон сделал в понедельник, 12 марта, во время общения с журналистами по дороге из Нигерии в Вашингтон, пишет DW.com.
Глава Госдепа США добавил, что ему неизвестно, было ли преступление совершено с ведома российского правительства, однако, по его мнению, яд, использованный при отравлении, не мог происходить "откуда-либо еще". По словам политика, вещество известно американским экспертам, и при этом широко не распространено. Яд находится "в руках очень, очень ограниченного количества сторон", добавил Тиллерсон.
В выпущенном позднее официальном коммюнике указывается, что российская сторона "судя по всему, ответственна" за атаку в Солсбери с использовнием нервно-паралитического вещества. "Никогда нет оправданий для такого рода нападений - попытки убийства частного лица на территории суверенного государства - и мы возмущены, что Россия, вероятно, снова оказывается причастной к такого рода действиям", - указывается в заявлении от имени Тиллерсона.
НАТО встревожена отравлением бывшего агента
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс глубоко обеспокоен нападением на Сергея Скрипаля, а также сообщил, что эксперты НАТО находятся на связи с властями Великобритании по вопросу расследования преступления. "Великобритания - очень ценный союзник, и этот инцидент - источник глубокой обеспокоенности для НАТО", - заявил политик. Он отметил, что использование нервно-паралитического вещества - это "ужасающе и неприемлемо".