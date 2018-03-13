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Языковая инспекция заинтересовалась работой горсобрания Нарвы

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Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов.

ФОТО: Ilja Smirnov

На депутатов Нарвского городского собрания вновь пожаловались в Языковую инспекцию. Ведомство ждет от главы горсобрания объяснений и хочет знать, на каком языке - эстонском или русском - проводятся заседания.

"Мы получили жалобу, что в начале февраля заседания горсобрания проходило только на русском языке, но, согласно закону, заседания представительных органов должны проходить на эстонском языке, поэтому мы попросили председателя горсобрания объяснить ситуацию", - прокомментировал корреспонденту портала rus.err.ee глава Языковой инспекции Ильмар Томуск.

Председатель Нарвского горсобрания Александр Ефимов сказал, что пока обращения из Языковой инспекции он не видел: "Я этого документа не видел, поэтому сложно что-то сейчас комментировать, а в феврале у нас было две сессии, которые проводились частично на эстонском, частично на русском".

Осенью 2015 года Языковая инспекция приезжала в Нарву и посетила одно из заседаний горсобрания, но тогда нарушений закона выявлено не было.

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