Республиканцы не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Кремлем

Об этом во вторник, 13 марта, заявил представитель от штата Техас Майк Конвэй, сославшись на итоги опроса свидетелей, который проводила специальная следственная группа. "Мы не обнаружили никаких доказательств сговора", - заявил Конвэй. Трамп был избран президентом также от Республиканской партии.

Конвэй также уточнил, что эксперты "обнаружили некоторые неправильные высказывания, неуместные встречи", но заметил, что было бы трудно счесть эти "непреднамеренные контакты" частью сговора, пишет DW.com. При этом в проекте доклада республиканцы соглашаются с заключением американской разведки, что вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место. Однако Кремль, считают республиканцы, в кампанию Трампа не вмешивался.