Республиканцы не нашли доказательств сговора штаба Трампа с Кремлем

Комиссия от Республиканской партии в Палате представителей США пришла к выводу, что сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и Россией во время президентской кампании 2016 года не было.
Об этом во вторник, 13 марта, заявил представитель от штата Техас Майк Конвэй, сославшись на итоги опроса свидетелей, который проводила специальная следственная группа. "Мы не обнаружили никаких доказательств сговора", - заявил Конвэй. Трамп был избран президентом также от Республиканской партии.
Конвэй также уточнил, что эксперты "обнаружили некоторые неправильные высказывания, неуместные встречи", но заметил, что было бы трудно счесть эти "непреднамеренные контакты" частью сговора, пишет DW.com. При этом в проекте доклада республиканцы соглашаются с заключением американской разведки, что вмешательство российской стороны на выборах в США в 2016 году имело место. Однако Кремль, считают республиканцы, в кампанию Трампа не вмешивался.
Представители Республиканской партии намерены представить проект доклада своим коллегам из Демократической партии позднее в тот же день. Доклад будет опубликован только после того, как демократы и представители спецслужб изучат его содержание.