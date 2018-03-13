Великий Овечкин забросил историческую шайбу

Он стал 4-м игроком за всю историю лиги, который достиг этой отметки, не сыграв 1000 матчей. До него это удалось Уэйну Гретцки (718 матчей), Марио Лемье (719) и Бретту Халлу (900).

Овечкин забил 600-й гол, когда ему было 32 года и 176 дней. В более молодом возрасте это сделали только Гретцки и Лемье.

Гол получился не в фирменном стиле Овечкина, - в одно касание из левого круга вбрасывания - а трудовой с пятака.

Александр Овечкин занимает в истории НХЛ 20-ю строчку среди бомабардиров и вполне может при результативности хотя бы 30 голов за сезон к концу карьеры обойти Яромира Ягра, который сейчас занимает с 766 шайбами третью строку. 32-летний россиянин также лидирует и в зачете бомбардиров с 2005 года: например, Сидни Кросби отстает почти на 200 шайб (405 голов), а Рик Нэш на 220.

600-е шайбы в НХЛ за последние 12 лет случались лишь шесть раз, причем Овечкин единственный, кто потратил на достижение этой цели менее 1000 матчей. Последний переступивший порог 600 голов - Джером Игинла, который потратил на 600 шайб 1432 игры.