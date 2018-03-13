В Таллинне 76-летняя женщина попала под машину
13 марта 2018 г., 8:45
В понедельник, 12 марта, около 15.30 в Таллинне произошло ДТП, при котором пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место рядом со зданием по адресу Лаутери, 8.
Управлявший автомобилем Subaru Legacy 63-летний мужчина во время движения задним ходом сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу позади машины.
Водитель отвез пострадавшего пешехода в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.