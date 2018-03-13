вторник, 13 марта 2018 г.
"Неверно распространять на всех людей свою личную готовность терпеть шлепки по ягодицам и обращение «милочка»" Аэт Куузик
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • В Таллинне 76-летняя женщина попала под машину

В Таллинне 76-летняя женщина попала под машину

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Пешеходы. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Антс Лийгус

В понедельник, 12 марта, около 15.30 в Таллинне произошло ДТП, при котором пострадал один человек, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место рядом со зданием по адресу Лаутери, 8.

Управлявший автомобилем Subaru Legacy 63-летний мужчина во время движения задним ходом сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу позади машины.

Водитель отвез пострадавшего пешехода в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ