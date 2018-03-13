За год нотариусы Эстонии совершили более 300 000 официальных сделок

В сравнении с 2016 годом число сделок выросло на 7,5%, причем в последний раз количество нотариальных сделок превышало 300 000 в 2009 году.

По словам председателя Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон, примечательно, что число официальных нотариальных сделок выросло во всех регионах, за исключением Хийумаа, где количество сделок осталось на прежнем уровне. «В наибольшей степени число сделок выросло в Харьюмаа, Тартумаа, а также в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. 74 219 сделок, т.е. около четверти всех совершенных, стали заверением сделок с недвижимостью, из которых, в свою очередь, 51 773 сделки были договорами продажи недвижимости», - сказала Саар-Йохансон.

Производство в отношении наследства было начато 10 443 раза, а также были заверены 7059 завещаний. Было заверено 956 брачных договоров, 673 соглашения о разделе совместного имущества и 23 договора о сожительстве. Кроме того, нотариусы заверили 472 брака и 325 разводов, а также выдали 8667 апостилей.

Средняя цена нотариальных услуг для одного клиента составила около 88 евро за сделку. Эта сумма покрывает все связанные со сделкой прямые и косвенные расходы – в том числе подготовку сделки, аренду и содержание офисных помещений, расходы на рабочую силу, а также развитие ИТ-систем, управление и безопасность. Всего в 63 нотариальных бюро Эстонии работают (с учетом нотариусов) около 500 человек.

По словам Мерле Саар-Йохансон, согласно международным исследованиям, в Эстонии связанные с нотариальными сделками расходы являются одними из самых низких в Европе. «Наша задача – предложить гражданам доступное правовое консультирование, а также безопасные сделки по разумным ценам. Конечно, мы постоянно развиваем свои услуги и используем все более новые электронные решения», - добавила Саар-Йохансон.

Помимо прочего, обязанностью нотариусов является развитие и поддержание системы «E-notar», а также находящихся в их сфере ответственности регистра наследования и регистра апостилей. «2017 год был занятым, поскольку нотариусам передали функции прежних судебных регистров и канцелярий, а в конце года был запущен портал, при помощи которого можно ходатайствовать об апостиле», - отметила председатель Нотариальной палаты Мерле Саар-Йохансон.