Корб о строительстве целлюлозного завода: риски слишком высокие

Как отметил Корб, представители фирмы Est-For Invest OÜ, лоббирующие строительство крупного деревообрабатывающего завода за миллиард евро вблизи Тарту, который будет обрабатывать в год около 3,3 миллиона тонн древесины, неоднократно выступали на заседаниях парламентской комиссии по окружающей среде. «Они поясняли, что ищут место, которое было бы недалеко от Эмайыги и железной дороги, так как для работы заводу нужно большое количество речной воды», - рассказал Валерий Корб.

По словам политика, строительство целлюлозного завода сегодня вызывает у него весьма противоречивые чувства. «Мотивация для строительства достаточно весомая. Это и около 200 новых рабочих мест, и доход в казну государства, и обещанные огромные инвестиции, и многое другое. Но в тоже время, пока не готов анализ возможных рисков из-за деятельности такого завода, давать строительству зеленый свет было бы неправильно», - подчеркнул Корб, добавив также, что не следует закрывать глаза и на сбор подписей против строительства завода.

«Сегодня петицию уже подписали более 7000 человек, к тому же многие члены Тартуского городского собрания также выступают против подобных планов», - добавил политик.

Член парламентской комиссии по окружающей среде отметил, что необходимо провести тщательный анализ возможных рисков до того, как будет вынесено окончательное решение. «По мнению некоторых экспертов, из-за заводских отходов концентрация фосфора в воде может возрасти почти в пять раз. Риски очень большие. Нагрузка на Чудское озеро по промышленным стокам сегодня и без того значительна. Река Великая, впадающая в Чудское озеро, берет свое начало в Белоруссии, и на протяжении своего пути получает много вредных промышленных и сельскохозяйственных примесей», - отметил Валерий Корб.