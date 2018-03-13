Российские дипломаты обсмеяли вертолет, летавший над зданиями посольства РФ в Вашингтоне

"Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера ночью (в ночь на понедельник - прим.)? "Странные" неполадки навигационного оборудования в центре столицы США? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?" - говорится в сообщении, опубликованном 13 марта в официальном Twitter посольства РФ в США.

Под сообщением размещены две фотографии, на которых видно, как луч прожектора вертолета бьет по одному из строений на территории посольства. Интернет-пользователи в комментариях шутят, что по фото скорее можно сделать вывод, что к посольству РФ прилетел НЛО.

What was American helicopter searching for at the Russian Embassy's premises yesterday night? "Strange" malfunction of navigation equipment in the center of the US🇺🇸 capital? Or another desperate attempt to find traces of #RussianMeddling🛸? pic.twitter.com/LHUhYjKz5K — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 13 марта 2018 г.

Как отмечает Washington Examiner, этот саркастичный твит появился через несколько часов после того, как республиканцы в комитете по разведке палаты представителей конгресса США представили отчет о том, что они не обнаружили сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российским правительством. Законодатели от Республиканской партии также не согласились с утверждением спецслужб США о том, что Кремль отдавал предпочтение Трампу во время предполагаемого вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года.