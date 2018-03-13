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Российские дипломаты обсмеяли вертолет, летавший над зданиями посольства РФ в Вашингтоне

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ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

Российские дипломаты в Вашингтоне сообщили об американском вертолете, который вечером 12 марта летал над посольскими зданиями и освещал их прожектором, пишет Newsru.com.

"Что искал американский вертолет на территории российского посольства вчера ночью (в ночь на понедельник - прим.)? "Странные" неполадки навигационного оборудования в центре столицы США? Или очередная отчаянная попытка найти следы российского вмешательства?" - говорится в сообщении, опубликованном 13 марта в официальном Twitter посольства РФ в США.

Под сообщением размещены две фотографии, на которых видно, как луч прожектора вертолета бьет по одному из строений на территории посольства. Интернет-пользователи в комментариях шутят, что по фото скорее можно сделать вывод, что к посольству РФ прилетел НЛО.

Как отмечает Washington Examiner, этот саркастичный твит появился через несколько часов после того, как республиканцы в комитете по разведке палаты представителей конгресса США представили отчет о том, что они не обнаружили сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и российским правительством. Законодатели от Республиканской партии также не согласились с утверждением спецслужб США о том, что Кремль отдавал предпочтение Трампу во время предполагаемого вмешательства в американскую избирательную кампанию 2016 года.

Напомним, в ночь на 8 марта в Вашингтоне полиция задержала американца, пытавшегося проникнуть в посольство РФ. Согласно отчету полиции, нарушитель порядка сначала пытался проникнуть на территорию посольства, а потом устроил потасовку на находящейся неподалеку заправочной станции.

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