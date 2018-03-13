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  • Великобритания желает бойкота Чемпионата мира в России. К ней присоединяется Германия?

Великобритания желает бойкота Чемпионата мира в России. К ней присоединяется Германия? Вице-президент бундестага: «Если британцы не хотят ехать в Россию, потому что у них нет шансов на ЧМ – пожалуйста!»

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ФОТО: GRIGORY DUKOR/REUTERS

Немецкое издание Bild опубликовало мнения насчет участия сборной Германии по футболу в стартующем через три месяца Чемпионате мира по футболу, который пройдет в России. Если Великобритания приводила в качестеве причины возможного бойкота отравление двойного агента Скрипаля, то германская общественность указывает гораздо более глобальные причин: участие России в военных конфликтах в Сирии и Украине.

Наставник четырехкратных чемпионов мира Йогги Лев заявил, что дело футболистов - играть, а не давать оценки режиму. С ним солидарны и подопечные. Конечно, ситуацию в Сирии или Украине никто нормальной не заывает, но бойкотировать Чемпионат тоже не собираются. Претензии предъявляются политикам: вместо того, действовать решительнее в вопросах прекращения конфликтов в Сирии и Украине, политики "протирают штаны", не оказывая никакого давления на противоборствующие стороны.

Сандро Вагнер ("Бавария" Мюнхен): "Конечно, то что мы видим в СМИ, что там горячих точках творится - это очень больно видеть, но, в первую очередь, мы футболисты, а не политики. Вот им надо заниматься такими вещами, а не месяцами тратить наши налоги на то, чтобы пытаться правительство сфорнировать."

Юлиан Брандт ("Байер" Леверкузен): "Нам, спортсменам трудно судить, что конкретно происходит. Это основная задача политиков, а они, похоже, и сами не могут решить эту проблему"

Игроки сборной явно не желают пропуска главного турнира четырехлетия, желая показать, что футбол может, в первую очередь, объединять нации и, может, именно футбол позволит прекратить вооруженные конфликты.

Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах): "Самое ужасное на Земле это - война. Мы все профессионалы, но, все-таки, есть и двойственность ситуации: с одной стороны, конечно надо ехать и участвовать, а с другой - мы хотим мира и справедливости для всех. Я надеюсь, футбол покажет свою объединяющую силу".

С ним согласен и одноклубник, Ларс Штиндль: "Я честно говоря не знаю, буду ли играть в сборной на ЧМ, но мое желание таково, что я хочу, что бы война в Сирии прекратилась и там наступил бы мир."

Руководство футбольного союза Германии заявило, что о бойкоте речи нет, но нарушения прав человека будут темой, которую немецкий футбольный союз должен обсуждать и будет это делать: "К сожалению футбольная федерация не может решить те вопросы, над которыми бьются ООН и сильные мира сего. Безусловно, мы будем поднимать вопросы прав человека не только во время, но и после ЧМ в России. Мы должны показать, что ЧМ - это прекрасное место, чтобы собраться на праздник футбола миллионам людей, а не место для пропаганды своего превосходства"

Однако, не все подходят к ситуации слишком серьезно. Так, немецкий политик, вице-президент Свободной демократической партии Германии и вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки прокомментировал информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018 в свете футбольных результатов: "Бойкот? Какой бойкот? Если британцы не хотят ехать в Россию, потому что у них нет шансов на поле – пожалуйста!» – ответил Кубицки.

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