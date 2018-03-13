Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 51 евро!
13 марта 2018 г., 9:52
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Дюссельдорф начиная с 47 евро
Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 51 евро
Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 34 евро
Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 409 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 152 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 487 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Фукуок начиная с 375 евро
Туда-обратно из Амстердама на Гавайи начиная с 427 евро
Туда-обратно из Милана в Канкун начиная с 310 евро
Туда-обратно из Милана в Мехико начиная с 292 евро