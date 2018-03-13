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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Осло за 51 евро!

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Норвегия.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Дюссельдорф начиная с 47 евро

Туда-обратно из Таллинна в Осло начиная с 51 евро

Туда-обратно из Риги в Берлин начиная с 34 евро

Туда-обратно из Таллинна в Сингапур начиная с 409 евро

Туда-обратно из Таллинна в Ниццу начиная со 152 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 487 евро

Туда-обратно из Хельсинки на Фукуок начиная с 375 евро

Туда-обратно из Амстердама на Гавайи начиная с 427 евро

Туда-обратно из Милана в Канкун начиная с 310 евро

Туда-обратно из Милана в Мехико начиная с 292 евро

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