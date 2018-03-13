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  • Интеллигентный Петербург: фанат "Зенита" послал главного тренера, Манчини в долгу не остался

Интеллигентный Петербург: фанат "Зенита" послал главного тренера, Манчини в долгу не остался

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ФОТО: Alvaro Barrientos/AP

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини вступил в конфликт в инстаграме с болельщиком клуба.

После гостевого матча 22-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (0:0) фанат петербургской команды Игорь Залепуxин опубликовал пост, написав «Манчини, иди на хрен», отметил в публикации итальянца и поставил хэштеги #manciniout, #манчиниаут, #ё***йстыд.

Манчини оставил комментарий « Tu e tua sorella (Ты и твоя сестра)», послав таким образом болельщика в ответ.

Руководство ФК "Зенит" призвало джентельменов расходиться и прекратить возможный бокс по переписке:  «Зенит» уважает своих болельщиков и главного тренера и призывает всех быть взаимовежливыми», передает Спортс24

Сам фанат признал, что раз уж Манчини ответил ему лично, то итальянский тренер все-таки достоин уважения: «Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто «по фану». Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал, или его эсэмэмщик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать. Моя сестра бы тоже оценила, но её, уж не знаю, к сожалению или к счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии.

Это может стать причиной для серьёзного «бугурта» в комментариях, а причиной серьёзных протестов должна стать игра «Зенита». Возможно, ответ Манчини может заставить кого-то обвинить Мистера в потере авторитета, и без того не сильно впечатляющего. Но тут уже больше вопрос, кто там сидит. Наверное, не очень круто, если коуч больше думает, что там ответить какому-то Игорю Залепухину в окне комментариев, чем осмысляет результат матча сразу после его окончания», — цитирует Залепухина ФАН.

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