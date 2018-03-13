Интеллигентный Петербург: фанат "Зенита" послал главного тренера, Манчини в долгу не остался

Сам фанат признал, что раз уж Манчини ответил ему лично, то итальянский тренер все-таки достоин уважения: «Реакции, конечно же, не ожидал. Полагал, что это глас вопиющего в пустыне, а адресно хотелось обратиться к Манчини просто «по фану». Агрессия с его стороны насмешила и даже обрадовала. Не знаю уж, лично Манчини это дело написал, или его эсэмэмщик, но если сам тренеришка, то теперь хоть за что-то могу его уважать. Моя сестра бы тоже оценила, но её, уж не знаю, к сожалению или к счастью, не существует. Отношусь к этой ситуации с огромной долей иронии.