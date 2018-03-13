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В Европе появился отель, куда не войти без смартфона

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ФОТО: PAU BARRENA/AFP

В Будапеште открылся четырехзвездочный отель KViHotel на 40 номеров, гости которого контролируют все услуги — от бронирования до check-out’а — с помощью специального мобильного приложения TMRW Hotels. Об этом пишет eTurbo News.

Первый в Европе отель будущего, управляемый смартфонами, появился после двух лет интенсивных IT-разработок. Работа гостиницы организована с использованием последних тенденций в мире путешествий и современных технологий, пишет turizm.ru.

KViHotel работает практически без персонала — его функции выполняются автоматически, а управляют ими сами гости с помощью своих смартфонов. Гаджет с закаченным приложением является ключом для комнаты, он же «открывает» главный вход в случае позднего прибытия, а также контролирует работу кондиционера (даже на расстоянии нескольких тысяч километров), вызывает горничных, заказывает такси, с его помощью можно оплатить дополнительные услуги и многое другое. Приложение также позволяет забронировать номер или просто повесить виртуальную табличку «Не беспокоить».

Для гостей умный отель предлагает три типа номеров от 18 до 36 квадратных метров: улучшенный, люкс и полулюкс. В трех комнатах на первом этаже есть террасы, выходящие в сад. Каждый номер оснащен интеллектуальным телевизором, на котором постояльцы, помимо традиционных телевизионных каналов, могут смотреть видео, фильмы или сериалы по своему вкусу. На территории всего отеля гостям доступна широкополосная сеть Wi-Fi.

Добавим, что приложение TMRW Hotels было разработано специально для KViHotel. Однако его правообладатели заявляют, что приложение должно стать базой для других европейских отелей, которые намерены улучшить качество обслуживания гостей и значительно снизить эксплуатационные расходы.

Отель KViHotel расположен в центре Будапешта. Стоимость проживания начинается от 120 евро за ночь.

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