Граждан России задержали на эстонско-российской границе

В тот же день в 18 часов на погранпункте Лухамаа был задержан 23-летний гражданин России, который хотел покинуть Эстонию. Он находился незаконно в Шенгенской зоне девять дней, из них один – в Эстонии. Нарушителя наказали денежным штрафом и запретом на въезд на три месяца, а после разрешили покинуть страну.