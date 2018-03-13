Граждан России задержали на эстонско-российской границе
13 марта 2018 г., 10:18
12 марта днем на погранпункте Лухамаа на въезде в Эстонию был задержан автомобиль Audi A6 с российскими регистрационными номера, за рулем был гражданин России. Пограничники объяснили, что возникли подозрения, что с VIN-кодом автомобиля производили какие-то манипуляции, поэтому машина была отправлена на дополнительную экспертизу, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В тот же день в 18 часов на погранпункте Лухамаа был задержан 23-летний гражданин России, который хотел покинуть Эстонию. Он находился незаконно в Шенгенской зоне девять дней, из них один – в Эстонии. Нарушителя наказали денежным штрафом и запретом на въезд на три месяца, а после разрешили покинуть страну.