Акционеры Nordea поддержали перенос штаб-квартиры в Хельсинки

"Мы собираемся проголосовать за перенос головного офиса. Для нас решающим фактором стало то, что Nordea перейдет в банковский союз ЕС", - отметил начальник по вопросам владения третьего по величине владельца Nordea, пенсионной компании Alecta Рамзей Бруфер шведской газете Dagens Nyheter.

Также четвертый по количеству акций владелец, Swedbank Robur, сообщает на своем сайте, что будет голосовать за перевод головного офиса в Хельсинки. Компания обосновывает свое решение тем, что Nordea откроется возможность оперировать в европейском банковском союзе.

Планы перевезти Nordea из Швеции в Финляндию подвергались критике в Швеции. Представители мелких акционеров банковского концерна собирают голоса против данного решения. Премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен ранее заявил, что шведские налогоплательщики возмущены переводом головного офиса в Финляндию.