Cтрелок из таллиннского отеля «Метрополь» частично признал свою вину

Паата Сахокия, которого обвиняют в злостном нарушении общественного порядка и незаконном применении огнестрельного оружия, в суде признал частично свою вину, два других обвиняемых не признают своей вины, передает Postimees.

2 февраля 2017 года в 13.50 в Таллинне в баре отеля на улице Розени произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина 1971 года рождения. Для выяснения обстоятельств случившегося криминальное бюро Пыхьяской префектуры начало уголовное производство.

Собранные в ходе расследования данные говорили о том, что в тот день 45-летний гражданин Грузии Паата Сахокия, сидевший в ресторане отеля за столиком с двумя знакомыми, подошел к столу другого 45-летнего мужчины и ударил его по голове. Когда пострадавший попытался оказать сопротивление, два мужчины, которые пришли вместе с нападавшим, – Алексей Михеев и Владимир Трахов – встали между ними. Согласно обвинению, нападавший Сахокия достал огнестрельное оружие из своей куртки и выстрелил в потерпевшего, попав ему в ногу. После этого стрелок вместе с двумя знакомыми скрылся с места происшествия. По версии следствия, причиной стрельбы стала ссора из-за враждебных отношений между сторонами конфликта.

В скором времени полиция обнаружила подозреваемых лиц, но главный подозреваемый – стрелок – скрылся и уехал в Испанию. С помощью испанской полиции он был задержан 13 июля 2017 года. В августе подозреваемый был доставлен в Эстонию и по сегодняшний день находился под стражей. Его обвиняют в тяжком нарушении общественного порядка и незаконном применении огнестрельного оружия.