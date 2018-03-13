В феврале прибыль LHV Group составила 1,3 млн евро

В феврале консолидированная нетто-прибыль AS LHV Group составила 1,3 млн евро, в том числе прибыль банка составила 800 000 евро, а прибыль управления активами - 500 000 евро.
Доля акционеров группы составила 1,2 млн евро прибыли.
«Февраль был для LHV средним месяцем. Число клиентов банка выросло на 1800, что с учетом короткого месяца является хорошим результатом. В то же время на прибыли группы наряду с коротким месяцем сказались также снижение платы за управление пенсионными фондами на шесть процентов и больше, чем обычно, скидки в банке, которые были главным образом связаны с изменениями в основанных на модели IFRS скидках», - сообщил руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу бирже.
«Банк LHV быстро растет, поэтому в феврале мы увеличили акционерный капитал банка на 10 млн евро. Цель преимущественно заключалась в поддержке роста кредитных портфелей. В феврале мы проинформировали общественность, что служба финансового надзора Соединенного Королевства разрешила банку LHV открыть в Соединенном Королевстве филиал. Мы также обнародовали в феврале финансовый план LHV на 2018 год и пятилетний прогноз», - добавил Тоомсалу.