В феврале прибыль LHV Group составила 1,3 млн евро

«Февраль был для LHV средним месяцем. Число клиентов банка выросло на 1800, что с учетом короткого месяца является хорошим результатом. В то же время на прибыли группы наряду с коротким месяцем сказались также снижение платы за управление пенсионными фондами на шесть процентов и больше, чем обычно, скидки в банке, которые были главным образом связаны с изменениями в основанных на модели IFRS скидках», - сообщил руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу бирже.